ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Svaz obchodů a cestovního ruchu České republiky ve svém prohlášení k situaci v obchodech uvedl, že potravin i dalšího zboží je ve skladech obchodů dostatek.

„Naší prioritou je rychlá obsluha zákazníků, zboží doplňujeme tak, jak je to možné, především ale chceme zajistit co nejrychlejší odbavení zákazníků v prodejně,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky s tím že prosí zákazníky o klid a trpělivost. „Prodavačky a prodavači dělají vše, co je v jejich silách, řada z nich je ale doma s malými dětmi a tyto kapacity prostě chybí,“ dodal.

Nemocnice omezí operace i ambulantní výkony

Bezpečnostní rada Kraje Vysočina vydala nová opatření, která od soboty 14. března platí na celém území kraje. Patří mezi ně například omezení operací, ambulantních výkonů i volného pohybu lidí po areálech nemocnic.

Toto opatření jsou závazná pro všech pět krajských nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, tedy pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Třebíč, Nemocnici Nové Město na Moravě i Nemocnici Pelhřimov. „Zvýšená pozornost bude věnována hygieně a dezinfekci čekáren a chodeb,“ doplnila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Od úterý také nově přibude k současné jedné výjezdové sanitce, která vyjíždí z Jihlavy, jedna další. „Druhý odběrový tým bude sestaven na výjezdovém stanovišti záchranky v Havlíčkově Brodě,“ informovala Svatošová.

Krajské zastupitelstvo bude také na svém úterním zasedání jednat o uvolnění dvaceti miliónů korun na nákup nezbytných ochranných prostředků a pomůcek pro sociálních i zdravotní služby, dezinfekční prostředky a další nezbytné věci pro řešení onemocnění COVID-19. „Finanční prostředky budou převedeny na položku krizového řízení,“ oznámila mluvčí kraje.

Vláda zavřela restaurace i obchody

Na mimořádném nočním zasedání vlády bylo rozhodnuto o uzavření obchodů s výjimkou prodeje potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a dalších. Zároveň jsou od 6. hodiny ranní uzavřeny všechny hospody, herny a kasina.

Zákaz provozu platí do 24. března 6. hodiny ranní a týká se i služeb jako jsou kadeřnické a kosmetické salony. Dodržování nařízení bude kontrolovat policie. Naopak restaurace, které nabízejí možnost odnést si jídlo s sebou nebo jej doručit domů, mohou být otevřeny.

Policisté dohlížejí na dodržování vládních nařízení

Policejní hlídky budou na Vysočině čtyřiadvacet hodin denně kontrolovat dodržování vládních opatření. „Do dnešní 16 hodiny bude podle slov ředitele Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina Miloše Trojánka provedena kompletní kontrola všech povinně uzavřených zařízení,“ potvrdila Mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

„Bez jakýchkoli problémů a s maximální ochotou provozovatelů byla uzavřena a zkontrolována všechna velká obchodní centra. Kraj Vysočina se už dnes obrátí na vedení Věznice Světlá nad Sázavou o požádá o pomoc s výrobou provizorních roušek,“ dodala.