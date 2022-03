Jeho sklenička totiž zeje prázdnotou a v DKO se konají slavnosti vína. „Brutvánek, brutvánek,“ zpívá cimbálovka. Ve vzduchu se mísí vibrace z houslí, šepot, smích a cinkání skla o sklo. „Akce se koná po dvou letech a jsme rádi, že můžeme návštěvníky opět uvítat ve vnitřních prostorách DKO. Celou slavnost doprovází cimbálová muzika Palouček a cimbálová muzika Tekuté noty, kterou k večer vystřídá Be Band Přemka Hrubého,“ líčí Leona Bauerová z produkce DKO.

Stánky s vínem jsou rozesety po celém komplexu. Do Jihlavy zavítaly desítky vinařů. Nabízejí Aurelia, Chardonnay, Zweigeltrebe a další a další a další odrůdy vín. „Skleničku chytněte za stopku, naproti světlu se podívejte na barvu, trochu se sklenicí zakruťte, pořádně přivoňte a poválejte na jazyku. Přesně. Ano. Správně. Výborně. Co cítíte? Víno? Aha. Bílé. Aha…“ vzdychá somelierka po neúspěšném pokusu zavést jednoho z přítomných do tajů degustace.

VIDEO: Ukrajinský dům v Jihlavě je připravený, může ubytovat první uprchlíky

Návštěvníci vinných slavností se dají rozdělit do čtyř skupin. Experti, kteří distingovaně se zády jako pravítkem pochodují mezi stánky, vyptávají se na mystéria vinařského voodoo a labužnicky degustují. Středně pokročilí, jenž tuší, že víno má nějaké odrůdy. Začátečníci, kteří prastarý alkoholický nápoj dělí na bílé, červené a ojediněle růžové a rozverná mládež, která se evidentně rozhodla provést experiment na téma co s lidským mozkem a tělem udělá ochutnávka čtyřiceti vzorků během dvou hodin. „Foťák, dělejte, fotíme se!,“ kymácí se na místě mladík celý v černém včetně vlasů a vousů. Evidentně právě v polovině experimentu.

Nejživěji je v horním patře, kde se nachází velký sál. Hučí to tam jak v úlu. Lidé se překvapivě úspěšně vyhýbají jeden druhému, smějí se, popíjí a oči jim svítí jak světla kamionu. Noc je mladá. Ještě jí nebylo ani patnáct a návštěvníci DKO to vědí. Vzývají Dionýsa. Starosti nechávají tam venku. Natěšení vyčkávají, co večer přinese.