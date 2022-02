Řádění vichru v Jihlavě: pád střechy muzea a chaos na vlakovém nádraží

/VIDEO/ Byl silný vítr, to bylo slyšet. Najednou se ozvala rána, to spadla toi toika mezi radnicí a priorem. Následovala rána ještě větší, to když vítr shodil střechu Muzea Vysočiny. Tak popisují kuriózní nehodu lidé, kteří byli ve čtvrtek dopoledne na jihlavském náměstí.

Dvě hodiny po pádu střechy už byl na místě pracovník, který začal s likvidací. | Video: Deník/Martin Singr

Střecha muzea spadla kolem deváté hodiny ráno, naštěstí se nikomu nic nestalo. V podstatě hned byli na místě hasiči a policisté, kteří prostor zabezpečili a také střechu připevnili, aby se dále nepohybovala. Po okolí také posbírali kusy, které neodlétly příliš daleko. Tomu všemu přihlíželi a na mobily si fotili náhodní kolemjdoucí. „Byla jsem jen pár metrů od toho, když se to stalo - rána, a střecha na okamžik stála kolmo k nebi, pak sešup dolů a kusy lítaly všude kolem. Mazala jsem rychle pryč," uvedla očitá svědkyně Věra Gilbertová. Po jedenácté hodině začala za slabého deště likvidace plechové střechy o rozměrech zhruba dvanáct krát třináct metrů. „V současnosti jednáme o tom, jak střechu provizorně opravíme a následně se budeme zabývat rekonstrukcí. Muzeum bude po celý dnešní den zavřené. Jestli otevřeme zítra, zatím nevíme,“ uvedl ředitel Karel Malý. Silný vítr řádí na Vysočině: tisíce domácnosti jsou bez proudu, stojí i vlaky Budovu vlastní Kraj Vysočina. „Škodu kolegové z majetkového odboru odhadují na 2 až 3 miliony korun, její výše bude upřesněna v následujících dnech. Dobrou zprávou je, že všichni zaměstnanci muzea jsou v pořádku, nikdo nebyl zraněn, nedošlo ke škodám na cizím majetku a nebyly poškozeny muzejní sbírky,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Velmi silný jihozápadní až západní vítr s nárazy 70 až 110 kilometrů v hodině uvolnil dle informací jihlavské radnice střechu také na budově Základní školy Evžena Rošického nebo na rodinném domě v ulici Sokolovská. „Silný vítr v Jihlavě vyvracel a lámal také stromy. Zavřená kvůli nim byla ulice Na Kopci. Problémy byly také v ulici Březinova a Smrčenská,“ informovala pak Aneta Hrdličková z magistrátu. Stromy na kolejích Chaos způsobený pádem stromů na koleje i na trakční vedení pak panoval na hlavním vlakovém nádraží. „Nikdo neví, kdy a jestli vůbec se pojede. Řidiči narychlo povolaných autobusů ve vteřině vymění cedulku s cílovou stanicí,“ popsal Deníku situaci jeden z cestujících, Stanislav Jelínek. „Potřeboval jsem jet do Havlíčkova Brodu, ale než jsem se dozvěděl, jaký autobus tam odjede, tak mi ujel,“ dodal. Obří americký konvoj v Rančířově: podívejte se, jak vypadal příjezd do tábora Na informačních tabulích stále běžely informace ze standardního jízdního řádu, což nepřehlednost jen umocňovalo, strojvůdci ani řidiči autobusů pořádně nevěděli, kam a kdy pojedou. Spousta dalších lidí tak v nastalém zmatku radši odešla zpět domů a cestování odložila. Čvrteční den byly přitom teploty nebývale vysoké. V Jihlavě - Hruškových Dvorech naměřil dobrovolný pozorovatel počasí pro Český hydrometeorologický ústav Petr Janoušek dvanáct a půl stupně, po 13,2 stupích z Libic nad Doubravou nejvíce na Vysočině. V roce 2019 však byly v krajském městě tento den ještě o čtyři desetiny stupně více. Rekord si ale připsaly stanice ve Vatíně, Černovicích, Přibyslavi a Sedlci.