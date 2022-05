Rarita z Vilémova: hospoda má zasklenou a osvětlenou studnu v podlaze, podívejte

Cheerleading



* Kolébkou cheerleadingu je Amerika

* Sestává ze dvou odvětví-tanečního a akrobatického

* Při soutěžích v akrobatické verzi se hodnotí například náročnost a provedení zvedaček, celkový dojem z předvedené sestavy

* Juniorky, do kterých se Pátková řadí dosáhly prvním místem na nejlepší prozatímní český výsledek, když překonaly svoje vlastní páté místo z loňského roku

Cheerleading jako sport sestává ze dvou odvětví. Jedno z nich se věnuje více taneční části, daleko důležitější roli tady hraje pohyb. To druhé je naopak o akrobacii, skocích a dechberoucích lidských pyramidách. „Klasická sestava v té akrobatické verzi, kterou dělám já, začíná pokřikem, ten musí souviset s týmem, odkud člověk pochází, a v případě národního týmu pak samozřejmě s danou zemí. Sestava samotná se skládá z různých zvedaček, anebo právě akrobacie, potom tam je akrobacie a můžou být skoky, nebo i malá část z tance,“ popisuje Pátková.

Její cesta k cheerleadingu začala na poměry tohoto sportu celkem pozdě. „Cheer dělám asi pátým rokem. Někdo by asi řekl, že ani to není málo, ale znám spoustu holek, které cheerleading dělají třeba i třináct let. Já si to našla na internetu a díky tomu jsem zjistila, že v Havlíčkově Brodě byl tehdy tým, kam jsem začala chodit, ten pak ale zanikl,“ popisuje.

V onom brodském týmu Rebels se věnovali spíše taneční odnoži tohoto sportu, což ale Pátkovou nebavilo. Rozhodla se tak pro přestup. „A skončila jsem v Jihlavě, chtěla jsem se prostě účastnit soutěží, pořádaných Českou asociací cheerleaders. A věnovat se té části, kde se dělá více akrobacie a různých skoků,“ dodává Pátková.

Odvaha jí ale nechyběla, už během druhého roku se zkusila přihlásit do národního týmu. „Neměla jsem ale potřebné zkušenosti, takže mi to tehdy nevyšlo, třetí rok, kdy už jsem byla v Jihlavě a mezitím poctivě cvičila třeba i doma, se to povedlo,“ nadšeně popisuje.

Její působení v národním týmu ale provázela smůla. „Na mistrovství v roce 2020 jsme trénovaly mezi čtyřmi až pěti měsíci. Pak ale přišel covid a celé se to muselo zrušit. Je jasné, že jsme všechny z toho byly velmi smutné. O rok později bylo kvůli situaci mistrovství celé online. To fungovalo tak, že jsme přednahrály sestavu, ta se pak za přísných kontrol posílala a celé se to následně hodnotilo,“ vykládá.

Problém ale byla opět pandemie, závodnice neměly dost času a prostoru na trénování, a tak musely sestavu zlehčit. „Výsledkem bylo páté místo,“ konstatuje Pátková.

Letošní rok už byl ale jiný. Mistrovství hostilo americké Orlando a mladé češky tam odjížděly s velkou nadějí. „Trenérky nám říkaly, že když se nám povede sestava bez chyby máme šanci na medaili. A tak se skutečně stalo. Už to byl pro nás celkem úspěch. Trochu vtipné pak bylo, když pak na vyhlášení vyhlásili prvně tým Chile, spousta z nás se radovala, že to jsme my, že jsme třetí, protože jsme špatně slyšeli název. Úplně jsme doufaly, že nás ještě vyhlásí, byly jsme pak rády, že nejsme třetí a říkaly jsme si, že to už musíme zvládnout a být první. Když vyhlásili druhé místo, tak to dokonce organizátoři spletli a muselo se to přehazovat (třetí bylo už zmíněné Chille a druhé skončilo Mexiko). A pak nám bylo jasné, že jsme vyhrály,“ nadšeně říká Pátková.

Byť je s výsledkem samozřejmě moc spokojená, její osobní ambice ještě naplněné nejsou. „Chtěla bych se účasnit mistrovství světa i s normálním týmem, protože se pořádá i to a české týmy se sem moc nedostávají. A kdyby se ho povedlo vyhrát, bylo by to ještě něco navíc. Cheerleading má být jako sport následně i na olympiádě v roce 2028. Takže další tajný cíl je dostat se i tam. Neví se ale ještě, jakou formu bude mít kvalifikace na ten turnaj,“ uzavírá mladá roztleskávačka.