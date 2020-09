Dobrý den, pojedete s námi? Račte do vozu, zve desetiletý kluk veřejnost procházející kolem trolejbusu v designu ZOO Jihlava. Za jeho zády dovádí jeho mladší kamarádi. Vůz MHD je stejně jako mnoho dalších zaparkovaný v horní části Masarykova náměstí. Je sobotní odpoledne a oslavy 111 let jihlavské MHD jsou v plném proudu.

Oslavy 111 let MHD v Jihlavě nabídly ukázku historických i nejnovějších vozů. | Foto: Deník / Martin Singr

Jen pár desítek metrů od sebe tu stojí vozy, které vozily dnešní dědečky do školy a parciální trolejbus, jenž se do krajského města dostal teprve před pár dny. A potkávají se i v ulicích, zájem je zejména o jízdu historickými vozy. Nejsou tak přeplněné jako při minulých oslavách, ale že by jezdily poloprázdné se říct také nedá.