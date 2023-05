V potemnělém pokoji hypnotizují obrazovku mobilního telefonu. Dlouhé hodiny denně sjíždějí Instagram a TikTok. Na telefon zírají v restauraci, při cestě autobusem nebo za chůze po ulici. Rodinný výlet nebo kulturní akce nejsou výjimkou. Tak často tráví děti a studenti svůj volný čas. Na otázku rodičů, proč zase visí na telefonu, často neodpoví.

Většina dnešních teenagerů bez mobilu nevykročí ze dveří. Naučte je telefon využívat k placení. | Foto: Anastasia Gepp; Pixabay

Doba, kterou dospívající stráví na mobilu a platformy, kde se pohybují, sledovali odborníci z Brna. „Vědci z Masarykovy univerzity v Brně zjišťovali, kolik času tráví s mobilním telefonem v ruce mladí lidé ve věku třinácti až sedmnácti let. Na základě objektivních dat získaných z telefonů pomocí aplikace IRTIS App zjistili, že dospívající tráví nejvíce času na sociálních sítích, především na Instagramu a TikToku. Baví se také aplikací, které poskytují přístup k zábavním obsahům, například YouTube a hraním her,“ sdělil mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.

Jak doplnil, účastníci studie měli nainstalovanou ve svých chytrých telefonech speciální aplikaci. „Výhodou objektivních dat je, že jsou nezkreslená emocemi, myšlenkami nebo tím, co si lidé pamatují. IRTIS App zaznamenávala každou aplikaci, která byla aktivní na popředí telefonu při zapnutém mobilním telefonu, jako například Instagram, Facebook, YouTube, Chrome či Spotify. To znamená, že pokud měli mladiství otevřených více aplikací najednou, naše aplikace vždy zaznamenala údaje o té, kterou zrovna aktivně používali,“ vysvětlila Michaela Lebedíková, výzkumnice v institutu IRTIS. Je to pracoviště Masarykovy univerzity a zabývá se výzkumem internetu a společnosti.

Zdroj: Youtube

Z dat vyplývá, že sledovaná skupina trávila používáním svého chytrého telefonu více než čtyři hodiny denně a obrazovku telefonu dospívající zapínali v průměru osmasedmdesátkrát denně. Nejvíce času trávili na sociálních sítích, a to více než hodinu denně.

Nejpoužívanějšími sociálními sítěmi byly: Instagram - průměrně 39 minut denně, TikTok - průměrně 23 minut denně, Další: Snapchat, Facebook a Twitter

Téměř hodinu denně trávili se zábavními aplikacemi, jako například YouTube využívaný pro přehrávání videoobsahů, Netflix pro sledování filmů a seriálů či Spotify pro poslech hudby Z komunikačních aplikací používali dospívající nejvíce Facebook Messenger, WhatsApp a Discord. Výzkum trval od května 2021 do června 2022.

Denní čas dospívajících v minutách na mobilu: sociální sítě - 74, komunikátory - 21, zábava 59, hry - 30, prohlížeče - 21, praktické - 12, ostatní - 34

„Skutečnost, že dospívající používají chytré telefony ve velké míře pro zábavu a komunikaci s dalšími lidmi ve volném čase, není sama o sobě znepokojivá. Ani zjištěnou dobu strávenou na telefonu není možné označit automaticky za rizikovou. Problémem může být nadměrné používání telefonu a jeho negativní dopady, ty však nejsou dány časem stráveným na telefonu, ale spíše způsobem používání telefonu. V tomto reportu jsme se však dopady času stráveného na mobilu na adolescenty nezabývali,“ uvedl David Šmahel, který je vedoucí výzkumného týmu IRTIS.

Vstříc závislosti: školáci z jižní Moravy tráví na počítači až šest hodin denně

Dodal, že riziko spojené s příliš dlouhou dobou strávenou používáním telefonu může spočívat v tom, že čas na telefonu nahradí jiné aktivity, které jsou pro životní pohodu dětí a mladých lidí důležité, jako například spánek nebo pohybová aktivita.

Používání sociálních sítí s sebou může nést jak rizika, tak pozitiva. „Rodiče by se měli bavit s dospívajícími o tom, co dělají na telefonech, případně se i spolu s nimi dívat, jaké obsahy sledují,“ říká David Šmahel.

Nejvíce času na sociálních sítích a při zábavě na mobilu trávili účastníci studie ve večerních hodinách, a to mezi šestou až jedenáctou hodinou. Intenzita používání telefonu v době před spaním byla tedy vyšší než v ostatních částech dne, u některých dospívajících patrně i na úkor spánku. „Pro tuto věkovou skupinu je doporučený čas spánku osm až deset hodin. Důležitá je tady role rodičů pro stanovení pravidel, zejména u školních dětí,“ upozornil.

Odkaz na kompletní výzkum najdete ZDE.