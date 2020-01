„Vybili nám tři kachny a šest zbývajících slepic. Je mi jich líto. Dřevěný kurník spálíme a všechno ostatní vydezinfikujeme. Kurník si postavíme nový a utracenou drůbež nám určitě stát nahradí,“ říká zpoza vrat s osudem smířená Marcela Nedomová.

Dva veterináři pak v sobotu po poledni utratili i šest slepic její sousedky Marty Němcové. I ona má totiž kurník a oplocený výběh poblíž potoka, odkud nákaza nejspíš kvůli volně žijícím vodním ptákům přišla. „Měla jsem šest slepic a kohouta. Mrzí mě to, je mi z toho smutno, přece jen jsem ty slepice měla odjakživa. Překvapilo mě to. Drůbež tu má hodně lidí, třeba tady v okolí šest domácností,“ uvedla se smutkem v očích důchodkyně v šátku a zástěře.

Do jednoho z černých pytlů, v nichž skončila utracená drůbež, musela dát i čtyřicet vajíček. Šest vajec denně má od svých třinácti slepic osmdesátiletá Ludmila Ostrížová, u níž v neděli dopoledne starostka Kunčíková zapisovala stavy drůbeže. „Slepice jsem měla ještě v týdnu normálně puštěné venku na zahradě a včera po vyhlášení opatření proti nákaze jsem je zavřela do kurníku,“ říká čiperná žena.

S případným vybitím nosnic a kohouta, jehož pořídila před pěti lety, je smířená. „Nedalo by se nic nic dělat, nějak bych to přežila. Asi bych si pořídila nové, podle mého zdravotního stavu,“ sdělila na dvorku za domem Ostrížová.

Do zděného hrabaniště zavřela jedenáct slepic i její sousedka Miroslava Němečková. „Dneska jsou první den od rána zavřené, tak je to pro ně nezvyklé, protože jinak pobíhaly normálně po zahradě, mají tady krásný výběh. Ony si zvyknou. Vybití je třeba taky nemine, ale nedá se nic dělat, jsou horší věci," říká žena.

Do terénu v neděli vyrazilo se sčítacími archy sedm zástupců štěpánovské radnice včetně starostky. „Lidé k tomu přistupují zodpovědně, chápou tu situaci. I když na druhou stranu není jednoduché se s nimi pak případně rozloučit, protože když je každý den krmíte a máte je třeba pojmenované, tak to chovatelům přijde líto. Pokud to nastane, tak se musíme smířit i s tou horší variantou,“ uvedla starostka.