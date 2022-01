Novinku si pochvaluje starosta Hněvkovic na Havlíčkobrodsku Václav Šťastný, které do ochranného pásma spadají. „Je to dobrý krok kupředu. Lidé zprávu uvítali. Nemohli jsme tu stavět silnice, zamítli nám také stavbu třiceti rodinných domů. Lidé se stěhovali pryč. To by se teď mohlo změnit. Nečekáme však, že najednou bude všechno úplně jednoduché. Když to půjde ideálně, mohlo by něco vzniknout do pěti let,“ upozornil Šťastný.