V létě jezdí s kolotočem, v zimě zase se jmelím. Zdeněk Spilka z Chrasti u Chrudimi však letos tradiční vánoční výzdobu na Havlíčkobrodsku neprodá. „Zrušení vánočních trhů ze dne na den považuji za nefér. Hlavně vůči nám, malým živnostníkům,“ stěžuje si. Každý rok pravidelně jezdí do Chotěboře a do Havlíčkova Brodu. „Už od osmnácti let, jen co jsem dostal řidičák,“ usmívá se devětačtyřicetiletý prodejce, který se svými stánky vyhledává hlavně malé vesničky a poutě. Tedy místa, kam se velkým „kolotočářům“ příliš nechce.

Zdeněk Spilka. | Foto: poskytl Zdeněk Spilka

Aktuální rozhodnutí vlády považuje za nespravedlivé a likvidační. „Jaký to má smysl rušit venkovní akce, když potom se vám do supermarketu nahrnou lidi a je to tam hlava na hlavě?“ ptá se.