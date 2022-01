Jihlava si zároveň nechá menšinový podíl, případně i blokační minoritu, aby měla vliv na rozhodování nového majitele. Jde o to, aby se klub neodstěhoval z města podobně, jako se to před lety stalo v Českých Budějovicích. Soukromý vlastník tehdy hokejový klub přesunul do Hradce Králové. Je pravděpodobné, že vedení města neschválí ani případnou změnu názvu klubu.

Cena Dukly byla před rokem a půl stanovena na devět milionů korun. „Je to starší odhad, musel by se aktualizovat,“ uvedl náměstek. Opoziční zastupitel a vedoucí finančního výboru Jiří Pokorný se zeptal, jestli by nebylo lepší prodávat klub ve chvíli, kdy bude hotová Horácká multifunkční aréna. Jeho spolustraník Popelka však usoudil, že silný partner bude chtít promlouvat do podoby haly za miliardu a čtyři sta milionů.

Horáckou multifunkční arénu by pak měl nový zájemce provozovat. „Město by se mělo podílet na provozu a krytí ztráty, ale nemělo by to být víc peněz, než které jdou do současného stadionu, to je patnáct milionů,“ vysvětlil Ryška.

Vstup silného partnera či partnerů by pomohl zejména finančně. Ekonomiku klubu totiž výrazně zasáhl koronavirus - kvůli lockdownu nemohli na stadion diváci, čímž nebyly příjmy ze vstupného ani z prodeje občerstvení, nefungoval rovněž pronájem ledu. Ryška řekl, že si chce na hledání partnera nechat rok. „Do května tady nebude žádná smlouva, to jsem si jistý. Nejdříve se o tom můžeme bavit koncem roku,“ odhadl.

Fanoušci Dukly vidí privatizaci jako šanci na rozvoj klubu. „Jsem zastáncem myšlenky, aby Dukla Jihlava byla v soukromých rukách. To, že klub vlastní město, jej drží dole. V profesionálním sportu je potřeba mít silného partnera a nemuset poslouchat vedení města, které se mění. To je pro strategii klubu špatně,“ usoudil jeden z nejvýraznějších fanoušků Patrik Priesol.

Názory široké veřejnosti na prodej Dukly jsou různé. Někteří souhlasí, profesionální sport podle nich nemá být financovaný z peněz města. Pamětníci však poukazují na historii, hokej Jihlavu opravdu proslavil. Opoziční zastupitel Jiří Pokorný však zaznamenal také ohlasy v tom smyslu, že město dává od hokeje ruce pryč a dělá výprodej. Varoval tím, že část lidí pochopí záměr města špatně.

Otázka privatizace Dukly byla na stole v minulosti už několikrát. Poprvé v roce 2004 a naposledy ji zastupitelé schválili v roce 2017. Od té doby se ale prakticky nic nezměnilo. „Nyní je vůle a největší příležitost Duklu privatizovat. Já osobně nevěřím, že přijde silná finanční skupina, která by klub ovládla. Radši bych viděl vznik akciové společnosti, která nabídne podíly lidem, kteří mají zájem,“ uzavřel Priesol.

Privatizace Dukly v kostce



- město chce prodat část svého podílu v HC Dukla Jihlava



- stále si chce nechat menšinový podíl případně blokační minoritu, aby se mohla podílet na vedení



- nový zájemce bude také provozovat Horáckou multifunkční arénu