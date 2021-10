Známý novinář, spisovatel, básník a politik nemá od roku 1971 bustu před místním úřadem náhodou. „Měl tetu u pana faráře a jezdil do Batelova. Málo se o tom píše, ale my Bateláci o tom víme,“ říká starosta Jiří Doležal. Dále líčí, jak Karel Havlíček Borovský kázal v místním kostele, když byl na semináři. „On byl fešák a batelovským děvčatům se líbil,“ usmívá se Doležal. Na nedalekém Vršku pak básník napsal řadu svých děl, mezi nimi i tu s názvem Dumka na batelovském Vrchu.

S Batelovem je pak spojena i příhoda z roku 1851. Tehdy vezli Karla Havlíčka Borovského do Brixenu a jelo se přes tento městys. „Tady se jim rozlámalo kolo a zůstali tu, než to spravili. Tady, na místě dnešní radnice, byla hospoda. Tak se děvčata seběhla, tady byl Batelov," vypráví starosta. „Byli tu do rána, pak odjeli na Jindřichův Hradec a Brixen. Ale Batelov, ten byl středem," dodává.

Výstava: Karel Havlíček v našich životech

Jiří Doležal zdůrazňuje také fakt, že Karel Havlíček Borovský zemřel velmi mladý, v pětatřiceti letech. „Božena Němcová mu na rakev dala trnovou korunu. Když si říkám, co tento člověk udělal za těch pětatřicet let, tak kloubouk dolů. Byl to velký vlastenec a obrozenec,“ uzavírá povídání starosta. Okolím Batelova nyní vede naučná stezka s názvem Karel Havlíček Borovský - Dnes.