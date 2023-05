To by ale podle městského architekta Aleše Stuchlíka nic neřešilo. „Kdybychom za půl miliardy ten objekt koupili, za dalších sto milionů ho zbourali, tak nemáme vyjasněno, co bude dál. Má tam být volný prostor, který tam historicky nebyl, nebo kopie toho, co tam stálo předtím, nebo bychom dělali soutěž na nový špalíček? A je otázka, jestli to nebude stejně kontroverzní jako ten stávající Prior. Já si myslím, že ano,“ řekl Deníku v rozhovoru před rokem a půl.

Prior a Aventin byly dva velké omyly, míní městský architekt Aleš Stuchlík

I když by případná demolice splnila mnohokrát vyslovené přání mnoha Jihlavanů, není příliš reálná. V roce 2018 sdělil tehdejší lídr jihlavské ODS Petr Laštovička, že město nemá peníze, aby budovu koupilo. „Jen se modlím, aby architektonická soutěž dopadla tak, že bude realistická a počítala se zachováním Prioru,“ řekl tehdy na adresu aktivity, která měla za cíl zlepšit vzhled náměstí.

Zdroj: Adéla Poláčková

Obchodní dům Jihlava v kostce:

- název OD Jihlava nese od léta 2017, lidé mu však dál říkají Prior

- budova byla jako výkladní skříň socialismu otevřená 19. května 1982

- původní měšťanské domy šly k zemi po půlnoci 23. dubna 1974, tehdejší režim demolici předem tajil

Není překvapivé, že podoba Obchodního domu Jihlava byla v té době zásadním tématem přeměny náměstí. „Osobně bych si dokázal v centru našeho města představit něco výrazně hezčího. Moderní, živé obchodní centrum otevřené směrem ven a lákající zákazníky k návštěvě by jistě přispělo k tolik očekávanému oživení centra,” usoudil tehdejší náměstek primátora Radek Popelka. Vedení města také informovalo, že vlastník budovy, Le cygne sportif, je změnám nakloněný.

Studenti nedávají budoucnosti Prioru velké šance

K vzhledu se pro Deník vyjádřil také Jan Hamáček, ředitel správy nemovitostí společnosti Le cygne sportif. „Vzhledem, podle dostupných informací, se autoři projektu snažili evokovat původní zástavbu. O té mám od některých místních pamětníků informace, že před demolicí byla ve velmi špatném technické stavu,“ sdělil.

Technické vybavení prošlo modernizací, další úpravy uvnitř budovy nyní plánované nejsou. „Na plášti byla zvažována obnova nátěru, ale nedopěli jsme tehdy ke shodě s některými úřady. Existují různé návrhy studií na úpravu OD Jihlava, ale často nerespektují umístěni ve svahu,“ pokrčil rameny Hamáček.

Špalíček vyletěl do povětří: Jihlavané si místo něj postavili Prior, podívejte

Co se týká nabízeného sortimentu, nabízí Prior podle Hamáčka příjemné služby a zajímavou nabídku. Dobový slogan ‚Nákup pod jednou střechou' nadále platí. Lidé tam najdou potraviny, drogerii, občerstvení, oděvy, papírnictví, metráž, obuv, domácí potřeby, hračky i další. „Funguje zde trafika, zlatnictví, prodej upomínkových předmětů, bankomat. Zázemí objekt poskytuje regionální redakci TV Nova, mobilním operátorům a výlohy a vitríny užívá řada inzerentů,“ vyjmenoval Hamáček.

KVÍZ: Zkuste si, jak dobře znáte kontroverzní jihlavský Prior

Na severní stěně je reliéf s čtyřverším od básníka Jana Skácela:

Z bílého jihlavského stříbra

králové čeští razívali lva;

dnes dělníci a lidé na traktorech

říkají s láskou: Naše Jihlava.

Loni se pak Prior jako jeden ze symbolů města dostal také na trička a hrnky, které jihlavské infocentrum prodává jako suvenýr z horácké metropole.