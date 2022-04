Primář novoměstského anesteziologicko-resuscitačního oddělení by v minulosti třeba i na misi v Jemenu, na Ukrajinu pak odjížděl brzy po začátku války. „Měl jsem strašný pocit z toho, že se dostanu do válečné zóny obyčejným dopravním prostředkem. Že tam ze své rodné země dojedu jednoduše vlakem. Že je to tak blízko,“ vzpomíná.

Cestoval přes Polsko a na hranicích viděl kilometrové fronty lidí prchající před válečným konfliktem. Obrovské množství žen a malých dětí tam čekalo desítky hodin. „Byli tam ale i muži, kteří se přišli rozloučit. Dojemné příběhy manželů, rodičů a dětí, kteří se spolu loučí,“ popisuje, co se odehrávalo na hranicích.

Primář z Vysočiny nejprve zamířil do Lvova, kde tehdy bylo uprchlické centrum s přeplněnými nádražími. Dále pak cestoval na východ do Vinnycji, Bile Cerkve a pak na sever do Kyjeva. „Viděli jsme válku očima obyčejných lidí. Byli jsme vystaveni opakovaným leteckým poplachům a útěkům do krytů, kde jsme často museli strávit noc,“ říká.

V hlavním městě Ukrajiny se přitom v době, kdy tam Mach byl, snažili lidé žít normální život. Chodili po ulicích, na nákupy. „Pak začnou řvát sirény a oznamovat blížící se letecký útok. Lidé musí neprodleně do krytu. I to už je součástí života lidí na Ukrajině,“ líčí stres, v jakém Ukrajinci nyní žijí.

Upozorňuje také na skryté problémy, chronicky nemocným totiž nemá kdo předepisovat léky. A když ano, tak léky nejsou dostupné. „Denně vidíme hrůzné snímky z okupovaných měst, ale tato stránka nám uniká. Je to obrovské neštěstí, kterému jsou vystaveny miliony lidí,“ upozorňuje lékař.

Dušan Mach byl součástí chirurgického týmu, s kolegy z Itálie a Francie navštěvovali nemocnice. Nejpodstatnější se ukázala nabídka tréninku, jak si zorganizovat práci. „Nemocnice nejsou připravené na ošetřování válečných poranění v tak velkém množství. Nejsou připravené na to přijmout okamžitě desítky lidí se střelnými poraněními,“ popisuje primář Mach. Ve válce je totiž situace odlišná než v mírové době.

Mach dále vysvětluje, že péče o zraněné má ve válce trochu jiná pravidla. „My jako lékaři se v takovém případě zaměřujeme na to, abychom zachránili lidský život. Pracuje se velmi rychle. Chirurg musí co nejrychleji zastavit krvácení a vyřešit největší problém. Definitivní ošetření se však odkládá na další dny,“ uvedl.

Na Ukrajinu se plánuje vrátit, ale jako turista. „Všem zemím, které takto trpěly, je potřeba pomoci. A my jim pomoci musíme, třeba i tím, že tam začneme jezdit na dovolenou,“ uzavírá.