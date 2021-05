„Já bych byl naopak raději, kdyby se více zaměřili na místní lidi. Areál u Ski hotelu býval pro Novoměšťáky častým cílem, ať už těch sportujících nebo lidí, co si tam vyšli na procházku. Teď aby pomalu dostávali propustku. Podle mě už to Novoměšťákům nepatří,“ posteskl si Petr Fiala z Nového Města na Moravě.

Názory na dostavbu a revitalizaci areálu Vysočina areny se různí. „Zatím jde pouze o koncept. Teď je to ve fázi projednávání na všech úrovních. Cokoliv k tomu říct by teď byla spekulace,“ poznamenal viceprezident IBU a prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

První etapa výstavby novoměstské Vysočina areny se uskutečnila v letech 2005 až 2006. V roce 2008 přibyla další tribuna pro návštěvníky. Původně se razil trend, aby byly všechny stavby mobilní. Dnes je tomu jinak a sportovní areály se snaží vybudovat co nejvíce pevných staveb. Tak je tomu i v případě novoměstské Vysočina areny.

Sportovní klub, který bude realizátorem případné stavby, musí dodržet nejméně dvě podmínky. Stavby musí respektovat územní plán a zároveň nesmí výškově překročit nejvyšší bod areálu, kterým jsou tribuny D a C. „Nově bude vybudovaná stabilní krytá střelnice včetně dalších sportovních sálů. A taky část nové tribuny spojené s technickým zázemím a ubytováním. Zrekonstruovat by se měly technické prostory za garážemi. Plánují se i další úpravy,“ vyjmenoval některé budoucí změny ve Vysočina areně novoměstský starosta Michal Šmarda.

Vzniknout by měl i nový tunel ze střelnice, který usnadní logistiku mezi tiskovým střediskem a sportovištěm. A taky nové toalety pro návštěvníky Vysočina areny. Odhad nákladů je zatím vyčíslen na 363 milionů korun. Z velké části by se na nich měl podílet stát. Něco přidá i kraj a Nové Město na Moravě. „Sportovní klub nás požádal o souhlas s projektem. A taky jsem začali vést diskusi o formě naší spoluúčasti. V průběhu května nám sportovní klub doručí podrobnější plány projektu, tak abychom v červnu mohli dát souhlas s jeho realizací,“ sdělil Michal Šmarda.

Studie je hotova. Projekční práce by měly být dokončeny do konce roku. Po obdržení stavebního povolení by pak Sportovní klub Nové Město na Moravě začal s realizací. Hotovo má být za osmnácti měsíců.