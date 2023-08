/FOTO, REPORTÁŽ/ Rouchovany na Třebíčsku ožily poutí. Obcí vyrazily páry mladých lidí, kteří zvali obyvatele na odpolední zavádění pod májou a zábavu na návsi. Pro některé zdejší mladé už je to dlouhodobá tradice, jiní šli poprvé.

Podívejte se, jak vypadal pouť v Rouchovanech. | Video: Deník/Milan Krčmář

Už zdálky je slyšet ryčná muzika. Celé Rouchovany jsou opentlené, návsi vévodí vysoká nazdobená májka. Středobodem toho všeho je patnáct párů děvčat a chlapců. V obci se koná obíbená pouť.

„Za stárka jdu už pošesté. Chodím od té doby, co jsem vyšel devítku,“ vykládá Petr Švihálek. V průvodu má zjevně největší slovo. „Hlavní stárek ale už nejsem. Tím jsem byl v posledních dvou letech,“ přikyvuje.

Svou funkci letos předal Tomáši Ludvíkovi. Ten si dosavadní průvod, kdy mládež chodí od domu k domu a zve obyvatelstvo na odpolední zábavu, pochvaluje. „Zatím to vypadá dobře. Celou obec bychom měli obejít do čtvrté odpoledne. Je to ale fuška. Máme tu více ulic, než je k dispozici hodin, a tak budeme rádi, když to stihneme do půl páté,“ přemýšlí Ludvík.

Zatímco Petr Švihálek s Tomášem Ludvíkem jsou již ostřílení stárci, pro některé jejich kolegy a kolegyně je tato procházka po vsi premiérou. „Jdu poprvé. Líbí se mi to, budu chodit i v následujících létech,“ říká například Natálie Peterková.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Také její partner Filip Švec kráčí takto po Rouchovanech poprvé. „Po Rouchovanech ano, ale na pouti už jsem jednou zaváděl, takže celkově jdu podruhé. Jsem z Horních Kounic, kde jsem už o pouti chodil. Sem jsem přijel na pouť za Natálkou,“ vysvětluje usměvavý mladík, který ač není z Rouchovan, mezi místní chasu velmi rychle zapadl.

Rouchovany mají asi dvanáct set obyvatel a většina jich poutí opravdu žije. Řada z nich se přišla podívat na zavádění pod májou, což je tradiční tanec stárků a stárek. Ladné kroky a piruety, které chlapci a dívky vytáčejí, se zájmem sledují i nejmladší ročníky.

„Chci taky takhle tancovat,“ vykřikuje jedno z děvčat. Její máma jí přání splní – dcerka sice ještě nemůže chodit po vsi, aby nabízela lidem víno a snítky rozmarýnu, ale zatancovat si přece může. A tak ji žena uchopí za ruky a vykrouží spolu několik koleček.

Pouť v Rouchovanech.Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Pouť v Rouchovanech není totéž co zdejší svatováclavské hody, díky nimž se obec dostala na krajský Seznam nemateriálních statků. Tehdy chasa chodí v krojích. „O pouti stárci a stárkové také chodí po celé dědině. U nás doma se ale zastaví, až půjdou kolem. Během hodů je to trochu jinak. Na obecním úřadu je cedule s nápisem Rychta. Tam je rychtář, který o hodech starostu zastupuje,“ objasňuje starosta Rouchovan Vladimír Černý

Hemžení na návsi sleduje se zájmem. „Počasí nám letos vyšlo. Už teď dopoledne vypadá průběh dobře. To hlavní ale začne až ve čtyři odpoledne – tedy v tu hodinu, na kterou zvou stárci a stárkové,“ dodává první muž obce.

Rozjuchaná chasa mezitím postoupila zase o několik domů dál. Do jejich veselí jim hraje kapela Túfaranka, která obec objíždí na voze taženém dvěma krásnými koňmi. Ještě je čeká dlouhá cesta, ale výsledek bude stát jistě za to. Pouť v Rouchovanech je totiž tradicí, o kterou zde pečují do nejmenších detailů.