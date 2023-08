/FOTOGALERIE/ Stánky, kam až člověk dohlédne, kolotoče, autodrom či ruské kolo. Zkrátka vše, co má být na správném posvícení. Už tradičně touto dobou slaví to svoje v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Takhle vypadalo posvícení v Jaroměřicích nad Rokytnou. | Video: Deník/Milan Krčmář

Nejvíce pozornosti zřejmě poutal flašinet Karla Preisingera. „Bývám tu pravidelně, přijel jsem z Rybníků u Moravského Krumlova. Ve flašinetu mám dvaadvacet písniček. Právě jste mohli slyšet kankán a teď zahraji Blondýnky něžné z operety Proso od Oskara Nedbala,“ říká usměvavý muž v buřince a chopí se kliky, kterou začne točit.

Náměstím před hotelem Opera se záhy ozvou tóny, které znají i všichni milovníci Járy Cimrmana. Slavný mistr je totiž využil pro svou hru Hospoda na mýtince. „Občas přijdou i děti a taky si rády zatočí klikou,“ dodává Preisinger, když skladba dozní.

Na posvícení do Jaroměřic pravidelně jezdí například Jana Horká z Třebíče. „Vždy si tu ráda něco koupím, většinou nějaký proutěný košík nebo třeba vařečku. A naše Eliška samozřejmě nikdy nevynechá kolotoč. Teď už je větší, tak ji vezmeme na ruské kolo a na to velké hopsadlo,“ říká spokojená návštěvnice jaroměřického posvícení.

