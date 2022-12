Nejblíž to má rodina Peškových z Ledče nad Sázavou. „Byli jsme na Melechově už loni. Moc se nám výlet líbil. Je to dobrý nápad. Lepší než sedět doma u televize. Máme s sebou děti, takže půjdeme vycházkovým tempem,“ říká Luboš Pešek. Jak dodává, byli sami s manželkou na procházce na Melechově už o Vánocích. „Ale to byla mnohem větší zima a nahoře to foukalo," dodal.

Letošní silvestrovský výstup na Melechov byl druhý v pořadí. „První ročník jsme uspořádali loni. Byl to takový nápad co se narodí v hospůdce u piva. Loni ale přišlo na pochod asi čtyřicet lidí. Nápad se ujal a koukám, že z něho bude asi naše tradice,“ vysvětluje velitel dobrovolných hasičů z Koutů František Holata. Silvestrovský výlet na Melechov je ale záležitost na celé dopoledne. Jak upřesňuje Holata, celá trasa měří víc něž pět kilometrů a pořád do kopce kolem zříceniny, ti co to znají mohou použít i zkratky. „Pro ty, co dojdou až na vršek, chystáme občerstvení,“ dodává pořadatel.

V devět hodin ráno je před kouteckou hasičárnou lidí stále víc. Dospělí, děti, celé rodiny včetně psů. Počasí připomíná spíš jaro, než poslední prosincový den. Manželé Havlovi přijeli ze Světlé nad Sázavou. Na teplé bundy a kulichy ale nezapomněli. „Nahoře to pěkně fučí,“ poznamená Jiřina Havlová.

Turisté se vydávají na pochod po deváté hodině. Za chvíli se cestou přes obec směrem vzhůru na kopec táhne dlouhý had. Každý jde takovým tempem, jak stačí. „Hlavně nepřepalte start, jinak vás nahoru poneseme“ varuje jeden z tatínků svoje dvě rozběhané ratolesti. S návratem z výletu počítají koutečtí hasiči až po obědě.

Melechov je nejvyšším vrcholem oblasti Světelska a Ledečska v okrese Havlíčkův Brod. Zalesněný kopec patří mezi dominantní body krajiny středního Posázaví. Nachází se asi šest kilometrů jihovýchodně od Ledče nad Sázavou a sedm kilometrů jihozápadně od Světlé nad Sázavou nedaleko řeky Sázavy a přírodní rezervace Stvořidla.