Žádný zvláštní recept na zdolání covidu obec nikdy neměla. „Zkrátka sedíme doma,“ tvrdili místní. Ale ani to jim nepomohlo.

Podle starosty obec odolávala dlouho. Od samého začátku neměli ve Sloupně nikoho nakaženého. „Jenže izolovat se od světa navždycky nemůžeme, ani postavit kolem vsi zeď. Nedá se tomu zabránit. Covid dřív či později asi potká každého. U koho z našich se nákaza objevila, zatím netuším. Varianty jsou ale dvě,“ poznamenal.

Podle té první to mohla být rodina, která nějaký čas bydlela v budově obecního úřadu. „Odstěhovali se nedávno, ale z obce se neodhlásili. Takže pokud se u nich objevil covid, jsou vedeni v seznamu hygieniků jako obyvatelé Sloupna,“ konstatoval starosta.

Děti ze školy v Chotěboři

Podle druhé možnosti to mohly být děti, které jezdí do Chotěboře na střední školu a covid si přivezly odtamtud. V co ale starosta Slanař doufá, že tyto dva případy obec dramaticky nepoznamenají. „Přejeme si jen, aby covid obcí prošel, aniž zanechá vážné následky v podobě zemřelých. Většina našich obyvatel jsou důchodci, ovšem všichni jsou očkovaní,“ dodal.

Sloupno je maličká obec, kde nežije ani čtyřicet lidí. Není tady obchod, škola, ani hospoda. Automechanik Lukáš Slanař provozuje v obci autoservis. „Je to pravda, že se u nás koronavirus zatím neobjevil. Aspoň podle oficiálních čísel,“ řekl, ale jak dodal, moc nevěřil tomu, že by se nemoc obci vyhnula obloukem. Což se nyní potvrdilo. „Spíš je možné, že už tady někdo koronavirus měl. Úplně bez příznaků. Nebo mu bylo trochu špatně. Zůstal pár dní v posteli, nemoc vyležel a na testy nešel,“ pokrčil rameny.

Zdeňka Bohuňková žije na okraji vesnice. „ U nás bydlí hlavně staří. Nenapadne je někam jezdit na výlety, ale té nákaze se asi úplně zabránit nedá,“ dodala a zdůraznila, že v obci jsou stejně všichni očkovaní. Na Vysočině držela pozice proti covidu dost dlouho také maličká obec Důl na Pelhřimovsku. Tam se covid objevil před čtrnácti dny, Nakažený si covid zřejmě přivezl z cest do města kam jezdil k veterináři se psem.