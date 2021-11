Právě přítomnost alkoholu je jedním z nejčastějších důvodů, proč se domácí násilí děje. „Nejčastějšími faktory domácího násilí bývá slovní a fyzické násilí. Neustálé kontrolování ohrožené osoby a přítomnost alkoholu nebo drog u agresora. Je to chování, které v partnerském soužití nebo v rodině vyvolává strach a psychické problémy. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři,“ rozvedla příčiny krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podobných nahlášených případů jako je ten z Telčska se každý rok na Vysočině stanou až desítky. A desátým rokem funguje v Nové Vsi u Chotěboře zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Právě sem míří děti, které jsou týrané nebo jejich rodiny žijí v nevyhovujících podmínkách. Jde o jedinou takovou instituci na Vysočině. Někteří svěřenci tam stráví několik měsíců, ale jsou i případy, kdy tam dítě zůstane pouhý den.

Aktuálně se zařízení stará o jedenáct dětí, maximální kapacita je čtrnáct. Zůstat tam mohou maximálně rok. „Pokud je to z důvodu nějaké tíživé finanční situace rodiny nebo ztráty bydlení, tak ta doba je krátká. Nedokážou naspořit na kauci nebo si sehnat bydlení a záleží i na aktivitě těch rodičů, máme tady i děti týrané, zneužívané, ty jsou tady většinou na základě soudního rozhodnutí. Tam záleží na rychlosti, jak pracují soudy, na vyšetřování celého případu,“ řekla sociální pracovnice Martina Baladová.

Navíc vždy záleží na snaze rodičů, dodává Etela Coufalová, ředitelka dětského domova, pod který zařízení spadá, „Ono se jim dá pomoct, ale pokud ta rodina nemá zájem, tak je to hrozně krátká doba. Oni najednou zjistí, že se nemusí o nikoho starat, potom to nevyhledávají. Jsou ale i rodiče, kteří se doopravdy dostanou ne vlastní vinou do té krize a ti se snaží sehnat bydlení, práci, aby se děti vracely. A já osobně si myslím, že pro nás je nejhorší, když přijde dítě týrané a na vlastní žádost,“ dodala Coufalová.

V 60% se děti vrátily zpět do rodin

Od roku 2022 se mění doba, po kterou mohou děti v tomto zařízení pobývat: „„Bude to nyní pouze na půl roku, “doplnila Martina Baladová

Zařízením už za dobu svého fungování prošlo zhruba 280 dětí, které se ve více než šedesáti procentech povedlo vrátit zpět do rodin. „Některé děti odcházejí do diagnostických ústavů. Z tohoto pobytu vzejde, že je tam nějaký výchovný problém. A tam, kde se rodinná situace nepodaří vyřešit, tak se řeší ústavní výchova,“ dodala Coufalová.

Důvod vzniku zařízení vysvětlila Etela Coufalová: „Dívčina zaklepala večer na dveře, že je v krizi a nechce domů. Poněvadž nám to zákon neumožňoval, tak jsme museli zavolat policii. Ta dívku odvedla, vrátila do rodiny a víc jsme o ní nevěděli. A já začala tušit, že je něco špatně, protože jsme jí do té závadové rodiny vrátili. Tak jsme začali řešit, jak postupovat a naskytla se nám možnost tohoto zařízení,“ vysvětlila.

Dětem se snaží sociální pracovnice vytvořit rodinné prostředí. V nejbližších týdnech se tak budou chystat třeba na vánoční svátky.