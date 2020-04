Roušku má i jediný polenský bezdomovec, který sedí na lavičce v parku. Policisté s ním krátce pohovoří a jdou dále. Atmosféra je pohodová. „Na území Polenska je dodržování všech opatření na devětadevadesát procent, lidé jsou uvědomělí a znalí,“ hodnotí policista Josef Toth.

A co to jedno procento? Tito lidé roušku obvykle mají také, sundali si ji kvůli občerstvení nebo zapomnětlivosti a hned po upozornění vše napraví.

Policisté jezdí na místa, kde je větší koncentrace osob, tedy na náměstí větších měst, do obchodů a dalších zařízení. Občas ale musí vyjet i k případům, které jim oznámí veřejnost. Obvykle ale pak zjistí, že je vše z pohledu zákona v pořádku.

Nejinak tomu bylo v Lukách nad Jihlavou, která spadají pod Polnou. Na náměstí se tam během hezkých dní sjíždí hodně cyklistů a někomu se to nelíbilo. „Z pohledu občana se může zdát, že shlukování většího počtu lidí na jednom místě v pořádku není, ale zkoumali jsme vše podrobně a ti lidé nic neporušili,“ vysvětuje policista. Dvoumetrové rozestupy byly dodrženy, navíc šlo o sportovce, kteří mohou být dle určitého výkladu pravidel bez roušky, často se jednalo i o rodinné příslušníky.

Strážci zákona teď čekají, co přinese Velikonoční pondělí. Lidé si sice vesměs uvědomují vážnost situace, ale tradiční pomlázka je něco, co si často neodepřou. I když by měli. „Pokud máte povoleno navštívit rodinného příslušníka, tak nikdy nezabráníme návštěvám,“ krčí rameny Toth a apeluje na pány, aby si letos tuto tradici odpustili.

Dá se očekávat, že si koledníků bude všímat i veřejnost, která záhy upozorní policii. „Nemůžeme lidem zakazovat, aby volali na linku 158, ale ty podání my musíme prověřit. Navíc nyní musíme minimalizovat kontakt s veřejností a každé takové oznámení je pro nás riziko,“ vysvětluje Toth.

Zároveň ale dodává, že policisté stíhají i své běžné úkoly. „Pracujeme s prioritami, nejprve děláme ty nejdůležitější věci,“ dodal Toth.