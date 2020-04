Nejpostiženější. Takový byl Kraj Vysočina v pondělí 6. dubna při pohledu na mapu požárů v celé České republice. Sucho a prudký vítr v kombinaci s pálením v přírodě vykonaly své.

Dohašování ohnisek požáru z 6. - 7. dubna 2020 v lese u Kamenice na Jihlavsku. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Nepamatuji podobnou situaci. Hořely porosty na 116 místech. Byl to naprostý extrém v době, kdy máme úkoly spojené s pandemií nového koronaviru. Pokud zjistíme, že někdo způsobil požár, protože pálil, co nemá a kde nemá v době, kdy je to zakázané, nekompromisně ho čeká pokuta až 25 tisíc korun,“ zdůraznila mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.