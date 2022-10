Přestože pochází z východních Čech, jižní Moravu si držitelka bakalářského titulu z dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně zamilovala. „Předchozích šest let jsem pracovala pod Národním památkovým ústavem na zámku Slatiňany. Odtud pochází i Radek Ryšavý, díky němu se mi právě zámek ve Vranově nad Dyjí stal velmi blízkým. To rozhodlo a přihlásila jsem se do výběrového řízení. Byla to pro mě první zkušenost s tak velkým řízením. Uspěla jsem ve všech kolech a splnil se mi sen,“ těší Doležalovou.

Nepochybuje ale o tom, že se bude mít stále co učit, také pokračuje na dalším stupni studia. Plány do budoucna jí ale nechybí. Chce navázat na započaté projekty svého předchůdce, má ale i vlastní vize. „Je to velký dům, který má spoustu kladných ale i slabých stránek. V budoucích letech bude potřeba kompletně předělat inženýrské sítě, což není na efekt, ale nutnost kvůli udržení dobrého stavu památky. Chtěli bychom zpřístupnit i další prostory. Současná prohlídková trasa je ve výborném stavu chtěli bychom ale otevřít návštěvníkům i nové pohledy na zámek zvenčí. Na výběžku je několik teras, bohužel ve špatném technickém stavu. Kvůli statice je na ně vstup nemožný,“ naznačuje plány Doležalová.

Zpříjemnit by chtěla i návštěvnické centrum s pokladnami, především vzhledem k chladu, jenž v nich panuje hlavně na podzim. Už teď ví, že alespoň v začátcích nebude na překvapení, jež podle ní v sobě ukrývá každá letitá památka, sama. „Vím, že mohu počítat s pomocí či radou Radka Ryšavého, který zakotví na oddělení prezentace, instalací a expozic Národního památkového ústavu jako vedoucí. Vážím si i nabídek kolegů kastelánů, jenž se mi ozvali s tím, že rádi pomohou a poradí a jsou otevřeni dotazům,“ považuje si Doležalová.

Návštěvníci si mohou na konci sezony užít také unikátní výzdobu sálů v loveckém stylu. „Šlechtické slavnosti jsou ještě v režii Radka Ryšavého, unikátní výzdobu jídelny v duchu lovecké hostiny mohou návštěvníci vidět od čtvrtka do neděle,“ zve k neobvyklé návštěvě sídla nad Dyjí Doležalová.