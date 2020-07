Na pohádkové postavičky se chodí podívat především rodiny s dětmi. „Chodívají spíš maminky s dětmi, tatínkové často zůstávají venku. Pro chlapy to moc není,“ usmívá se Kuchařová.

Maminky a jejich ratolesti si ale na výstavě přijdou na své. „Líbí se jim to. A dokonce se v tom i někteří poznávají. Například rozcuchaná víla prý vypadá jako maminka po ránu. K jednotlivým postavičkám mají návštěvníci často své vlastní komentáře,“ popisuje reakci příchozích Kuchařová.

Některé pohádkové postavičky mají i svá vlastní obydlí. I to vytvořily šikovné ruce autorky výstavy. „Základem je karton, na něm jsou tavnou pistolí nalepené kamínky a mech. Hodně používám přírodniny,“ vysvětluje Kuchařová.

Autorka pohádkových postaviček má i malé pomocníky. „Občas s tím mamince pomáhám. Zkouším to, ale je to strašně těžké. Mamince to jde nejlépe,“ přiznává třináctiletá Veronika Kuchařová.

Právě její děti jsou prý i největšími kritiky. Všimnou si i toho, co běžnému návštěvníkovi uniká. „Je to špatně, veverka přece nejí rohlíky, ale oříšky,“ opravuje maminku tříletá Natálka při pohledu na skřítka krmícího veverku rohlíkem.

„Já jsem bohužel oříšky neměla, takže skřítek dostal do ruky rohlík,“ brání se Jana Kuchařová.

Autorská výstava Jany Kuchařové bude v kulturním domě v Dolní Rožínce k vidění až do konce srpna. „Otevřeno máme každý den od desíti do šestnácti hodin,“ přidává další nezbytnou informaci autorka výstavy.