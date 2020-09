I když mělo být vše hotové do konce prázdnin, v Batelově jsou stále dělníci. „Je potřeba si uvědomit, že se v březnu objevil koronavirus, navíc se pod kruhovým objezdem objevila spodní voda,“ uvedl starosta Jiří Doležal. Další komplikací bylo neúnosné podloží pod vedlejšími silnicemi.

Dělníci tak museli jít do větší hloubky a radnice se rozhodla využít příležitost. „Je dobře, že jsme se pro investici do vody a kanalizace rozhodli, dalších padesát let se tam nebude muset kopnout,“ vysvětlil starosta.

O tom, že podobně jako v nedaleké Třešti byly v podzemí trubky, o kterých nikdo nevěděl, Doležal ani nechce mluvit. „Do země nevidíte, s tím se musí počítat,“ konstatoval.

Kruhovému objezdu nyní dominuje dílo od uměleckého kováře Leopolda Habermanna. „Plastika symbolizuje, že vše je pomíjivé. Je to nekonečno,“ vysvětlil starosta.

Proměna náměstí vyjde městys na pětatřicet milionů, s investicí pomohl Kraj Vysočina, který zafinancoval okružní křižovatku a opravu silnic v lokalitě.

