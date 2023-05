Matěj a jeho tým se účastní už třináctého ročníku soutěže Navrhni svůj dům, který pravidelně vyhlašuje třebíčská střední stavební škola. Kromě Želetavy na „stavebku“ přijeli v pátek 12. května i žáci z Myslibořic, Okříšek a třebíčských základních škol TGM, Bartuškova a Týnská. „Všichni mají jednotné zadání a časový limit. Výsledky jejich práce zhodnotí odborná porota. Tyto soutěže vznikly proto, abychom podpořili zájem o stavařinu. Podporují nás v tom i stavební firmy z celého Třebíčska,“ vysvětluje zástupce ředitele třebíčské stavební školy Alois Holčapek, který je zároveň učitelem odborných předmětů.

