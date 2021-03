„Tomáš při autonehodě utrpěl poranění míchy, které výrazným způsobem omezilo jeho možnosti pohybu. Nyní je v rehabilitačním zařízení. Pro návrat domů je třeba bydlení bezbariérově upravit. Právě k tomu, vedle úhrady dalších rehabilitací a nákupu elektrické tříkolky pro snazší pohyb, bude sloužit výtěžek sbírky,“ uvedl Jan Horký z Nadačního fondu pomoci.

Nehoda se stala vloni na podzim. „Bylo to 11. září. Jel jsem s kamarádem a při výjezdu ze zatáčky jsem se dostal do protisměru. Strhl jsem to do lesa, abych se nestřetl s protijedoucím autem. Narazili jsme do dvou stromů,“ popsal nehodu Tomáš Laštovička.

S poraněním míchy byl transportovaný vrtulníkem do Brna. Tam prodělal operaci a následně byl převezený do novoměstské nemocnice. Teď je v rehabilitačním centru v Košumberku. „Šance na úplné uzdravení není. Mám postiženou celou levou stranu. Na levé ruce nepohnu prsty a levá noha sice funguje, ale velice špatně,“ zhodnotil svůj současný zdravotní stav kominík z Radešínské Svratky.

Peníze získané prostřednictvím dárcovské platformy Znesnáze21 chce využít na bezbariérovou úpravu domu. „Na věci, které mi pomohou s pohybem. Zábradlí, madla do koupelny, bezbariérové prahy a podobně. A pak taky na nějaké elektrické vozítko. Bydlím na vesnici s velmi členitým terénem. Přístup k mému rodinnému domu je buď z místní komunikace po dlouhém schodišti nebo po silnici třetí třídy, která vede zatáčkami z prudkého kopce. A není tam ani chodník,“ vysvětlil mladý muž.

Kominické řemeslo musel pověsit na hřebík. Jeho zákazníci ale zkrátka nepřišli. „Vzal to za mě můj otec. Zákazníci byli po mé nehodě v rozpacích, co bude. Tak jsme to vyřešili takhle,“ usmál se Tomáš Laštovička.

Svůj budoucí život nevidí nijak černě. Už teď má plány, kterým směrem by se chtěl vydat. „Dva tři roky ještě bude trvat, než se můj zdravotní stav ustálí. Léčba je běh na dlouhou trať. Uvidíme, co se ještě podaří rozhýbat. Pak bych si chtěl založit nějakou firmu, pokud to půjde. A když by to nešlo, šel bych dělat třeba obchoďáka. Zatím se ale musím věnovat hlavně cvičení. Abych se co nejdříve dostal do lepší formy,“ poznamenal Tomáš Laštovička.

Výzva: Kdo by rád Tomášovi přispěl, může tak učinit ZDE