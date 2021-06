Návštěvníci se letos mohou opět těšit na spuštění všech vodních atrakcí, které loni nebyly kvůli pandemii v provozu. „Jedná se o divokou řeku, vodní hřiby, vodní hrad a chrliče vody,“ vyjmenoval Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které aquapark provozují. Dále mohou návštěvníci využít velký rekreační bazén, plavecký bazén, dva dětské bazény, tobogán, vodní skluzavky, blowery, perličková lůžka nebo stěnové masážní trysky.

V provozu budou také stánky s občerstvením, tři hřiště na plážový volejbal, dvě víceúčelové hřiště s umělým povrchem, venkovní posilovna a dětské hřiště, vyjmenoval dále Málek. Když to počasí dovolí, bude otevřeno denně od deseti dopoledne do osmi večer.

Vzhledem k stále platným nařízením ministerstva zdravotnictví bude snížena kapacita venkovního areálu z 2 400 na 1 250 míst. „Okamžitá kapacita je také upravena v kryté části aquaparku z 240 na 120 míst,“ doplnil Málek.

Již o den dříve, tedy v pátek 11. června, si první návštěvníci zaplavou v Lukách nad Jihlavou a v Havlíčkově Brodě. „Voda má pětadvacet stupňů a pokud nebude pršet, ve dvě hodiny odpoledne otvíráme,“ řekla ve čtvrtek odpoledne loucká místostarostka Lada Salátová. V sobotu se pak při příznivém počasí otevře už v deset. V půlce června pak zahájí sezonu v Moravských Budějovicích. Pár dní potom plánuje otevřít koupaliště Žabák v Humpolci. Biotopy v Jemnici a Třešti pak mají být v provozu od začátku července.

Co se vládních opatření týká, návštěvníci koupališť nesmí vykazovat příznaky onemocnění Covid–19. Dále je každý s výjimkou dětí do šesti let povinen u pokladny předložit doklad, kterým dokáže, že splňuje podmínky pro vstup do areálu koupaliště.

Co musí mít návštěvníci koupališť? Možností je více:



- Potvrzení o negativním PCR testu v posledních 7 dnech.

- Potvrzení o negativním antigenním testu v posledních 72 hodinách.

- Národní certifikát o očkování.

- Laboratorní potvrzení onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.

- Potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o povinném testování zaměstnanců.

- Čestné prohlášení o samotestování.