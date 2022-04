Podobnou zkušenost má ředitel domu dětí a mládeže Vilibald Prokop. „Když my mluvíme pomalu česky a oni pomalu ukrajinsky, tak se vždycky nějak dorozumíme,“ usmívá se ředitel. Tři pedagožky se podařilo sehnat díky kontaktům od magistrátu. „Vybrali jsme tři ženy a vypadá to, že naše volba byla velmi dobrá. K dětem se chovají příjemně a po včerejším prvotním šoku to vypadá, že vše funguje,“ hodnotí ředitel spokojeně.

V první den totiž děti plakaly. Bylo potřeba je uklidnit. „Děti byly v novém prostředí, bez rodičů, bylo to takové plačtivé dopoledne. Dneska už to bylo mnohem, mnohem klidnější. Děti věděly, kam přijdou, znaly nás,“ říká zástupkyně ředitele Klára Lysová. Stejný pohled má i Olena. Je jednou z žen, které se o děti starají. „Dnes už to děti zvládají lépe, jsou klidnější,“ říká Olena, zatímco má na klíně jedno z dítek.

V úterý dopoledne je totiž adaptační skupina rozdělená na mladší a starší děti. Zatímco starší si v jedné místnosti malují a návštěva jim dělá upřímnou radost, ti menší si hostů v lepším případě nevšímají. V horším případě vypadají trochu vyplašeně. Mohou si malovat, mají k dispozici hračky a na zeď se jim promítá pohádka. „Nejsme školka, ale snažíme se v rámci možností dát dětem to, co potřebují,“ přiznává Klára Lysová.

I bez očkování

Vilibald Prokop odhaduje, že v Jihlavě může být patnáct set dětí. „Myslím, že většina dětí je začleněná do klasických mateřských škol, do škol nebo využívají další adaptační skupiny v F pointu, kde se snaží učit češtinu. Děti z Ukrajiny se mají možnost účastnit online vzdělávání ze své vlasti,“ jmenuje Prokop možnosti, které děti prchající před válkou mají.

Dům dětí a mládeže mohou využít i děti, které doplácí na odlišnosti v povinném očkování dětí v Česku a na Ukrajině. „Do mateřské školy je potřeba mít určité schéma očkování. My jsme volnočasová aktivita, na tu se vztahují jiná pravidla,“ vysvětluje Vilibald Prokop. Jednadvacítka dětí od tří do sedmi let si i tak může zasportovat v tělocvičně, navštívit „minizoo“ v přírodovědné učebně nebo zajít do výtvarného ateliéru. Když vyjde počasí, nabízí se vyrazit do lesoparku Heulos, do zoo nebo na dopravní hřiště.

Jen případné rozšíření skupiny nebo přidání tříd pro školáky nevidí ředitel domu dětí a mládeže reálně. Budova není nafukovací. Podobná situace je i v jihlavských školách, které jsou již kapacitně na hraně. „Přestože by se jednotlivé třídy daly teoreticky naplnit až do maximální kapacity třiceti dětí, technicky to není realizovatelné. Například ani některé třídy velikostně takové navýšení neumožňují. Není kam přidat lavice a židličky,“ uzavírá mluvčí magistrátu Radovan Daněk.