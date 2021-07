Nejinak tomu bylo i letos o prodlouženém víkendu. „V neděli tu bylo 3150 lidí, v sobotu přes dva tisíce a dneska v pondělí to nebude o nic menší,“ poznamenala správcová hradu Eva Škrabalová.

Třeba Věra Jakešová sem vážila cestu až z Havlíčkova Brodu. „Nikdy jsem tu nebyla, ale slyšela jsem o tom legendy. Víkend máme letos dlouhý, tak jsme sem jeli s celou rodinou,“ dodala.

Vyhlášené slavnosti Pernštejnského panství navíc slavily letos jubileum. Dvacátý ročník. „Loni slavnosti nebyly. Zarazil je koronavirus. I letos jsme dlouho váhali a čekali co bude. Měli jsme strach, že budeme muset všechno na poslední chvíli zrušit,“ povzdechla si Škrabalová. Každý rok zvou správci hradu na slavnosti desítky řemeslníků, hudebníků, skupiny historického šermu. Jezdí sem účinkující hlavně ze Žďáru nad Sázavou.

Zlatým hřebem programu je střílení z děla. Koná se přesně v poledne. „Je to na památku historické události. Obléhání hradu Švédy v roce 1645. Tehdy Švédové hrad obléhali. Vystřelili na něj 390 dělových koulí, ale hrad nedobyli a odtáhli,“ popsala původ perštejnské atrakce Eva Škrabalová. Děla na Pernštejn přivezla skupina Flamberg ze Žďáru. „Jezdíme sem každý rok. Jedno z těch děl je moje vlastní. Sám jsem ho vyrobil. Jsem učitel a na téma třicetileté války jsem psal diplomovou práci. Teď i knihu. Ta doba je hodně zajímavá,“ sdělil vedoucí Flambergu Miroslav Skalník. Jeho dělo se jmenuje Mansfeld pro legendárním vojevůdci. Jak upřesnil, v 17. století byla děla pro vojáky cenná a každé mělo jméno. „Například u Brna se střílelo ze dvou děl. Jedno se jmenovalo Kočka a druhé Myš,“ poznamenal.

Co lze vidět na Pernštejně



Od gotiky po 20. století. Dospělí 300 korun, prohlídka trvá 80 minut



Zkrácený okruh. Dospělí 260 korun, 50 minut



Hradní nádvoří 50 korun bez průvodce



Ztratila se bílá paní. Vhodné pro děti, dospělí 100 korun, 50 minut



Hrad a poslední majitelé Mitrovští 300 korun dospělí, 80 minut



Stavebně historický vývoj hradu 350 korun dospělí, 80 minut

Vrchnostenská zahrada, dospělí 110 korun, 60 minut

Zdroj: Státní hrad Perštejn

Také Jiří Dvořák výrobce domácích borůvkových džemů jezdí na Pernštejn pravidelně. „Líbí se nám tady. Džem z borůvek vaří moje manželka v pětilitrových hrncích. Zpracujeme jich doma až 500 kilo a jde na odbyt,“ pochlubil se Dvořák, původním povoláním kuchař.

Řezbář Daniel Schuh vážil na Pernštejn cestu až z Písku. „Mnohem blíž to mám sice do Rakouska, ale tady jsou skvělí lidé. Pořadatelé i účinkující,“ zdůraznil.

Slavnosti Perštejnského panství jsou součástí hradní turistické sezony, která má i letos co nabídnout. „Jen máme strach, co se bude dít dál. Pořád slyším jak virus mutuje. Tak se obávám že nás zavřou ze dne na den zas,“ povzdechla si Eva Škrabalová. Jak zdůraznila, rozšířil hrad prohlídky také o návštěvu krásné pernštejnské zahrady. „Obnovili jsme ji a otevřeli. Zájem je velký,“ dodala a upozornila i na další zajímavosti, jako je například vývoj bydlení od gotiky po 20. století a zvláštní okruh pro děti. Jak Eva Škrabalová upřesnila, vstupné do hradu se nezvýšilo, pouze generální ředitelství v Praze zrušilo některé kategorie vstupného a jiné přidalo.