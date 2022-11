On sám prodává medovou kosmetiku, má toho však na stole mnohem více, třeba i výrobky s rakytníkem. Nad nimi přidává k dobru historku, jak tuto ostnatou rostlinu pěstovali na zahradě. Děti lákají medové bonbony a lízátka, jejich rodiče se spíše zajímají, čím nejlépe podpoří imunitu. Nebo si prohlíží kosmetiku, na pultu jsou produkty s medem, mateří kašičkou, pylem, propolisem nebo v různé kombinaci. „Máme tady třeba také mandle a ořechy v medu, to je chuťovka,“ zmiňuje dále Tatíček.

Za zády přitom má výbavu pro včelaře, laikovi ale specifické předměty moc neřeknou. Zajímavější jsou hnízda na protějším stole – vosí asi zná každý, sršní je trochu méně obvyklé a hnízdo čmeláků, to už je úplná rarita. Další zajímavé informace lze vyčíst z informačních tabulí na zdi.

Kolem proskleného úlu, kde jsou stovky včel, se jde do vedlejší místnosti. I tam se jsou stoly plné medových produktů. „Máme tady to, co nám přinesly včeličky – klasicky med a výrobky, které se z něj dělají, tedy různé druhy medoviny, pivo, limonádu, voskové svíčky. Máme také šikovné pekařky, které napečou,“ jmenuje žďárský okresní předseda včelařského svazu Pavel Liška, který je spolupořadatelem akce.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Právě perníčky si chválí jedna z návštěvnic, Jitka Doležalová z Jihlavska. „Jsou vynikající, tak dobré jsem snad ještě neměla. Těším se, až doma ochutnám medovinu,“ sdělila cestou z prodejní výstavy. Jiní návštěvníci se jen těžko rozhodovali, jaký med koupit – ten s rakytníkem nebo se zázvorem? Květový či pastovaný a nebo snad sáhnout po sklenici, kde jsou půl na půl oba? Rozhodování jim mohla usnadnit přichystaná ochutnávka.

Veřejnost má na návštěvu celý týden, denně bude otevřená od osmi ráno do pěti odpoledne, až v poslední den, v sobotu 12. listopadu, se končí dvě hodiny po poledni. Ve všední dni do Horáckého muzea navíc zavítají školy a školky. „Objednávají se na infocentru. Včelařský kroužek z Bobrové pro ně má pásmo, pohádku o včelách, život v úlu a podobně,“ říká Liška s tím, že denně přijde až deset skupinek.

Při dotazu na nejoblíbenější produkt si však sympatický a výřečný včelař není jistý, třebaže nerozhodným zákazníkům neúnavně radí. „Každý má rád něco jiného. Někdo má v oblibě svíčky, které mohou provonět celý byt. Někteří si chodí jen pro med, jiní mají rádi pivo nebo medovinu, děti hlavně perníčky. A pro mě je dobré všechno,“ usmívá se závěrem.