Složitou personální situaci řeší Domov pro seniory Velké Meziříčí. S prosbou o pomoc se proto obrací na širokou veřejnost.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„Od dobrovolníků máme spoustu nabídek. Je to velmi milé a hezké, ale my potřebujeme profesionály, kteří by nám pomohli se zdravotní a ošetřovatelskou péčí,“ vysvětlil aktuální potřebu ředitel velkomeziříčského domova důchodců Vítězslav Schrek.