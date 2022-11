Určitě už to bude přes dvacet let. Začal jsem s tím podobně jako další kupa lidí z obce. Tenkrát jsme na listopad chtěli připravit nějakou akci. Rozhodli jsme se, že si zdrsníme sametové období a zvolili si otužování.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Liší se otužování dnes a před dvaceti lety?

Samotné otužování se příliš nezměnilo. Ale rozdíly jsou v počasí. Letos po hodně dlouhé době napadl sníh. Před tím jsme ho tu dlouhá léta neměli a převažovalo spíše teplo. Hned při prvním ročníku jsme však proráželi led, abychom se do vody vůbec dostali. Vždycky přitom otužování máme nejbližší neděli k sedmnáctému listopadu.

Je náročné do studené vody vstoupit?

Je to o vůli. Prostě si řeknu, že tam jdu, tak tam jdu. Pro mě je to dokonce příjemné a nikdy se nemusím přemlouvat, abych to zkusil. Někteří otužilci preferují, když do rybníka mohou skočit ještě vyhřátí ze sauny. Já tam ale chodím rovnou ze břehu.

Vánoční pokoj podesáté: letos potěší pacienty jihlavské chirurgie

Jak nejdéle jste ve vodě vydržel?

Já na rekordy nehraju. Ani jsem se nepokoušel o osobní úspěchy. Takže nevím, jak nejdéle v kuse jsem ve vodě vydržel. Zůstávám tam, dokud mi to je příjemné. Párkrát si spokojeně přeplavu rybník a to je pro mě to hlavní.

Měl byste rady pro nováčky, kteří by si otužování chtěli vyzkoušet?

Určitě bych doporučil trénovat dopředu, ideálně už od léta. Ze začátku bude bohatě stačit se sprchovat studenou vodou. Tím si tělo na chlad trochu zvykne. A v zimě už to potom pro něj nebude tak velký šok.

V lesích neškodí jen zvěř, ale i lesák a technika, říká myslivec z Jihlavy

Může otužování posílat zdraví?

Tělo díky němu lépe snáší nižší teploty. Člověk si i posílí imunitu a je méně nemocný. A letos přibyl další dobrý důvod. Otužilce totiž nezaskočí žádná energetická krize a nedostatek tepla. Jsme na to už dávno připravení. (směje se)

Na co by si lidé měli naopak dát pozor?

Člověk by to ve vodě určitě neměl přehnat. Musí vědět, kdy má dost. Jakmile se začnu už klepat, tak radši zavčas vylezu ven. Pak se zahřeju a můžu tam jít znova.