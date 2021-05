Osvobození v Jihlavě: Stalinovi vojáci trampům do chaty nastěhovali koně

autor externí autor externí





Konec války byl na spadnutí. Jihlavané cítili v kostech už začátkem května, že co nevidět přijdou Rusové, nebo se ze vzduchu snesou Američané. Všichni se báli, co bude. A zároveň si nedovedli představit, co jim přinese mír.

Rudolf Hecht s kamarády z trampské osady Švencíři před válkou na cestě do Třebíče. | Foto: Reprofoto: Stanislav Jelínek

A pak to přišlo. Večer 8. května 1945 kolem jednadvacáté hodiny ruská bojová letadla přesvištěla nízko nad jižní částí Jihlavy a shodila zápalné bomby. „Na Slunci poblíž kapličky dostala zásah německá hospoda přímo u znojemské silnice,“ popsal tamní rodák Antonín Vokáč s tím, že místní z hořících domů zachraňovali těžce popálené sousedy. Mezi oběťmi, které zemřely na místě i později v nemocnici, byla mladá děvčata. Den nato, právě o křesťanském svátku Nanebevstoupení Páně, přišla do Jihlavy od Stonařova Rudá armáda. Iglau ist frei! Němci se dočkali osvobození Přečíst článek › Po Jihlavě a okolí se v těch dnech pohybovalo na tisíc pět set ozbrojených mužů německé armády, jednotek SS, domobrany a policie. Rudá armáda před sebou tlačila ustupující německá vojska. Desítky kolon vojenských vozidel projížděly Jihlavskem po silnicích i polních cestách od vesnice k vesnici. Tisíce Němců hledaly nejkratší cestu na západ do amerického zajetí. Někteří na potkání stříleli po všem živém. Starší kluci hlídkovali po Jihlavě a křikem varovali každého, kdo se ocitl v nebezpečí. K těm neohroženým patřil i muž v nejlepších letech Ruda Hecht z Bedřichova. „Dali nám vědět, kde se schovávají Němci. Jako trampové jsme šli do toho, vzdali se nám, odevzdali zbraně. Naše soudy se s nimi nemalovaly a nás hodně chválily,“ řekl Rudolf Hecht. Ovšem mezitím se Rusové v Jihlavě zabydleli a ukázali pravou tvář. Do vod Vysočiny se vrací úhoři. Rybáři vysazují úhoří monté Přečíst článek › Co chvíli letěla mezi vyděšenými Jihlavany zpráva, že někomu vykradli dům, byt, přepadli domácího a ublížili jeho ženě. Otcové rodin schovávali dcery, manželky. Ozývaly se hlasy o znásilňování i drancování. „Vyhnali nás z bytu a nastěhovali tam rudoarmějce, mohli jsme si odnést jen peřiny,“ zavzpomínala pamětnice Ludmila Vlachová. Rudolf Hecht a kamarádi jezdili jako trampové na svoji milovanou chatu do přírody i za války. „Stalinovi vojáci nám v chatě ustájili koně a všechno zařízení spálili, i s palandami. Nadávali jsme, kdykoli jsme si na ně vzpomněli, ale vesničani je měli rádi, že jim pomáhali na polích,“ připomněl Ruda Hecht, později uznávaný trampský vůdce s přezdívkou Senior. STANISLAV JELÍNEK

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu