Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

První kolo voleb hodnotím především z pohledu vysoké voličské účasti. Ta je navíc ještě umocněna opravdu vysokou součástí právě na Vysočině. Hodnotím to pozitivně, protože lidem není jedno, kdo bude prezidentem. Druhou dobrou zprávou je, že se do druhého kola dostali kandidáti s takřka totožným výsledkem. To znamená, že to není jednoznačné vítězství, které by někomu nahrávalo. Rozdíl je nepatrný. Věřím, že ti, kdo nevolili někoho z těch dvou postupujících, budou mít prostor a vůli se vyjádřit v druhém kole.

A z čeho jsem zklamaný? Čekal jsem, že kampaň celkově bude živější, energičtější a podstatně zajímavější. Za mě byla kampaň nudná. Zklamaly mě také televizní debaty. Přišlo mi to podprůměrné. Uvidíme, co přinese následujících čtrnáct dnů. Nechci voličům nic doporučovat. Měli by se rozhodnout sami. V prvním kole jsem nevolil Pavla ani Babiše. Ve druhém kole se však přikloním ke generálu Pavlovi a budu si přát, aby zvítězil. Sice neměl tolik možností ve veřejném prostoru. Ale myslím Andrej Babiš v minulých letech ukázal, co je za člověka a jak vnímá politickou nekulturu než kulturu. Je to typický politický predátor. Tuším, že si proti Pavlovi nebude brát žádné servítky a odhodí rukavice. To ukázal už ve volbě do senátu, kdy nevybíravě podpořil svou kandidátku proti Miloši Vystrčilovi. Nedivil bych se, kdyby úroveň politické kultury klesla.

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.Zdroj: Deník/Milan Krčmář