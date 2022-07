Osobní vzpomínka: Richard Horký? Přísný, ale spravedlivý šéf

Ti, kteří Richarda Horkého neznali, mu často spílali do nabobů a zbohatlíků. Vinu na tom mělo i Horkého nekompromisní autoritativní vystupování, jímž hodně lidí popouzel. Já měl to štěstí, že jsem ho poznal z té druhé stránky. A budu vzpomínat na to, jak dokázal přetvářet své vize ve skutečnost.

Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář