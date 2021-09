Hlavním tématem akce jsou všechny myslitelné sítě. „Každý člověk byl v období posledních dvou let zamotaný třeba v metaforické síti citů a často na to zůstal sám. Ale hodně lidí také uvízlo v online sítích. Chceme mluvit třeba i o tom, jak velmi rozdílné je prožívání jednotlivých věcí v onlinu a v reálu,“ přibližuje garantka Michaela Urbánková z místní organizace Fokus Vysočina.

Všude okolo ní jsou stánky s různými, tematicky laděnými workshopy. U jednoho z nich stojí i Magdalena Plachetková. „Vůbec jsem netušila, že tady taková akce je. Moc se nám tu líbí, určitě tu ještě zůstaneme, dcera je tu nadšená,“ říká a ukazuje na holčičku, která si právě hladí králíka.

Důležitost Týdnů pro duševní zdraví dokládají i organizátoři. „Ptali jsme se příchozích, jestli se přiklání k žití v online světě, anebo v tom reálném. A převažuje tam zcela výrazně realita. Je prostě vidět, že lidi si vždy mnohem raději věci osahají. Jako třeba onoho králíka,“ ukazuje Michaela Urbánková.

Kromě workshopů je celá akce provázaná i nejrůznějšími přednáškami. „Mimo jiné tu mluvil jeden z našich klientů. Říkal, jak moc ho tohle celé vlastně semlelo a že žití na online síti ho přivedlo i k hospitalizaci,“ dodává Urbánková.

Podle ní je i dobře uplatnitelné úsloví, že zhruba každý čtvrtý Čech si prošel nebo prochází nějakým psychickým problémem. „Pozitivní je, že teď už se o tom mluví a není to tak zakázané téma,“ dodává.

Během posledního roku a půl i na Vysočině znatelně přibylo lidí s psychickými problémy. „Ať už například depresemi, anebo stavy úzkostí,“ říká Michaela Urbánková.

Psychickým zdravím lidí se zabývá i vztahový psycholog Jeroným Klimeš. Podle něj jsou nejčastější vztahové problémy z období posledního období dva. „Jednak jsou to takzvané poruchy přizpůsobení, kdy partneři, kteří spolu trávili nanejvýš půl hodiny jsou spolu najednou třeba hodin osmnáct. To se pak vyhrotí všechny jejich vlastnosti proti sobě navzájem. Druhé je něco, čemu říkám zažití smrti. Člověk naprosto rezignuje, protože nemůže žít svůj předchozí život tak jak by chtěl, většinou třeba jen leží na gauči a nedělá nic,“ uzavírá.

Podobné akce se v následujících dnech uskuteční v Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku. Fokus je organizace na podporu lidí s duševním onemocněním.

Nejčastější psychické problémy



- Stavy úzkosti, deprese.



- Obsedantně-kompulzivní porucha, schizofrenie.



- Vztahové poruchy přizpůsobení.