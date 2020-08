Původní plány hovořily o opravě střechy během loňského léta. Následně se práce staly součástí projektu chytré budovy, který byl ale prozatím odložen. Do budovy však při větších deštích zatéká, což viditelně poškozuje obložení stropů a hrozí riziko poškození elektroinstalací. „V části střechy směrem k budově A hrozí protrhnutí hydroizolační folie a následné masivní zatečení do budovy B,“ dodala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Oprava střechy kongresové budovy musí proběhnout co nejdříve. Výměna střešní hydroizolační folie, nové vyspádování střechy a její zateplení včetně souvisejících prací vyjde na téměř milion a půl. Současný havarijní stav by měla řešit firma, která zná konstrukční a technické podmínky budovy a vše dá do pořádku během dvou týdnů.