V letošním roce otevřel hrad Lipnice na Havlíčkobrodsku pro návštěvníky novou expozici, která se kvůli covidu nikdy nedočkala té správné slavnostní vernisáže, byť by si to zasloužila. Je to unikátní expozice hradního vytápění. „Já na Lipnici bydlím a hrad je moje srdeční záležitost. Při zahájení sezony nesmím chybět. Na tohle jsem se těšil,“ říká Luděk Gabin, kterému se opravdu podařilo vstoupit do hradu jako první.