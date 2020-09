Na Třebíčsko se vrátil znovu v roce 2007, když se stal jedním ze tří kmotrů první výletní lodi na Dalešické přehradě.

„Na pana režiséra mám krásné vzpomínky. Když jsme spouštěli prvního července 2007 lodní dopravu, přemýšleli jsme kdo by mohl být kmotrem. V tu chvíli probíhal Postřižinský festival, a tak jméno pana režiséra pro mě padlo naprosto přirozeně. Moc si toho vážím, že přijal pozvání jak on, tak i herec Jaromír Hanzlík a zpěvačka Naďa Urbánková,“ říká senátorka a starostka obce Kramolín Hana Žáková.

Lodní doprava funguje na Dalešické přehradě dodnes. „Mám radost, že jsme měli takovéto tři kmotry, kteří nám lodní dopravu požehnali a svým způsobem tu loď na vlny Dalešické přehrady vyslali s krásnými přáními,“ vzpomíná Žáková.

„Teď se při vzpomínce sice usmívám, ale neskutečně mě to mrzí, i tím, že jsem se s ním potkal. Co k tomu říct, byl to pan režisér, proslavil nás skrze Postřižiny, a tak se zapsal hluboko do regionu,“ přidává se tehdejší senátor Vítězslav Jonáš

Ke křtu lodní dopravy se váže nečekaný zážitek. „Nedávno jsem se zrovna díval na fotku s panem režisérem, když jsme se převrátili v bryčce cestou k přístavišti. Převzal jsem otěže od kočího a bohužel jsem to nezvládl. Rozbili jsme bryčku, ale koně jsme naštěstí udrželi a nesplašili se,“ vzpomíná Jonáš.

Kmotři vzali nehodu sportovně. „Vůbec na nich ale nebylo znát, že by byli naštvaní, nebo uražení. Všichni byli lidští. Přišli, otřepali se z bodliček, Jaromír Hanzlík měl natržené kaloty a všichni to vzali s nadhledem a úsměvem. Nedělali z toho žádnou aféru,“ popisuje Žáková.

„Nejhůř to vzala moje žena, když za námi běžela. Dodnes vzpomínám, jak se pánové divili, co to běží za tu rozčílenou paní. Já jsem jim odpověděl, aby byli potichu oba dva, protože běží moje manželka, a ta mi neskutečně vyhubuje, že jsem je ohrozil,“ usmívá se Jonáš. (iri)