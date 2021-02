Majitel budovy Jakub Klobása plánoval zřídit v místě zubní kliniku, záměr ale klidně o rok odloží. „Pandemie se mě také dotkla, před dvěma měsíci mi zemřel táta. Řekl jsem si, že bych takto mohl urychlit očkování na Vysočině,“ vysvětlil. I když se s hejtmanem původně bavil o půlroce, počítá s tím, že očkovací centrum bude ve Vědeckotechnickém parku minimálně do konce roku. Nájem chtěl pouze jednu korunu, provozní náklady bude platit hejtmanství.

Třebaže se jedná o lokalitu na kraji města, hejtman v tom nevidí problém. Autobusy MHD zastavují přímo před budovou a v případě potřeby jich může jezdit více. Dále bude lidem k dispozici až stovka parkovacích míst a z města tam vedou dvě příjezdové cesty.

Vakcín má přibývat

Očkovací centrum Jihlava



- adresa: ATX centrum, Hruškové Dvory

- plocha k využití: 1300 m2

- kapacita: 60 – 100 očkovaných za hodinu

- ideální denní kapacita: 1000 osob

- očkovacích místností: 10

- provoz – 12 hodin denně 7 dní v týdnu

V úterý ráno bylo na Vysočině proočkováno 13 776 vakcín z 14 040, které dosud dorazily. V prioritní skupině 1A, kam patří zejména lidé nad osmdesát let a zdravotníci, kraj eviduje jednačtyřicet tisíc osob. Do konce března by přitom mělo na Vysočinu doputovat čtyřicet tisíc vakcín. Jelikož každý očkovaný musí dostat dvě dávky, stačí to zhruba pro polovinu nejrizikovějších skupin.

Vakcín bude podle Schreka postupně přibývat, ve druhém čtvrtletí jich má do České republiky oproti současnosti dorazit pětinásobek. Otázkou ovšem zůstává personální obsazení očkovacích center. „My máme personální kapacitu, ale pořád jsou to lékaři a zdravotní sestry, kteří normálně pracují v nemocnicích,“ řekl hejtman. Bude proto žádat o spolupráci. Podle posledních informací by například s administrativou mohli pomoci policisté.

Na každém očkovacím místě má být lékař, zdravotní sestra a dva administrativní pracovníci. „Jsou to čtyři lidé na jedno očkovací místo. Při deseti místnostech to znamená čtyřicet lidí,“ počítal náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný a pokračoval: „My počítáme s tím, že by se to dalo zvládnout se třiceti lidmi. V součtu s dalšími administrativními a organizačními pracovníky ale jedna směna obnáší padesát lidí.“

V současné době očkují krajské nemocnice čtyři tisíce osob týdně. Podle kraje lze zvládnou i dvojnásobné množství. Při slibovaných dodávkách deseti tisíc vakcín týdně na přelomu března a dubna už ale bude třeba velkokapacitní centra. „V pěti očkovacích centrech bychom se rádi dostali na kapacitu minimálně patnáct, optimálně dvacet tisíc očkovaných týdně,“ poodhalil Schrek.

Pokud by bylo potřeba očkovat ještě více lidí, je možné například zkrátit čas strávený po očkování v čekárně. Ten je aktuálně třicet minut. „Zkušenost je taková, že devadesát osm procent těžkých alergických příhod vzniká do deseti, nejdéle do patnácti minut. Doporučení bývalo dvacet minut. Je nepravděpodobné, že se něco stane později,“ komentoval to ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev.