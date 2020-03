V sobotu ráno převzali zdravotníci z Vysočiny přes jedenadvacet tisíc respirátorů FFP2. Ty zástupce kraje postupně rozdělí mezi jednotlivé nemocnice, lékaře, zubaře a lékárny.

Zásilka respirátorů pro Nemocnici Nové Město na Moravě. | Foto: archiv Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zásilka s 21 600 kusy respirátorů od ministerstva dorazila do centrálního skladu ochranných osobních pomůcek v Nemocnici Jihlava. „Přibližně polovina dodávky půjde do terénu,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová s tím, že krajské nemocnice dostaly svůj díl do několika hodin.