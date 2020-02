OBRAZEM: Parkovacích míst zadarmo ubývá, odstavit auto je často rébus

Vyrazit do města se železniční zastávkou, či jenom z jeho opačného konce, zaparkovat auto v blízkostí nádraží, odjet vlakem do práce a večer se zase vrátit, je stále složitější. „Ve Žďáře se dříve dalo odstavit auto buď u nádraží, anebo vedle u Kauflandu. Menší parkoviště si před několika lety zabraly dráhy a u Kauflandu v prosinci instalovali závory, takže celodenní parkování by se mi pořádně prodražilo,“ popsala Adéla Vyhnálková, která dojíždí do Žďáru z deset kilometrů vzdálené vesnice.

Parkování v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Po dvou a půl hodinách zdarma stojí každá započatá hodina padesátikorunu. „Jsem pryč v průměru dvanáct hodin denně, takže to bych vydělávala jen na parkování. Jenže jinak než autem se brzy ráno do Žďáru nedostanu, takže teď jezdím minimálně o půl hodiny dříve, snažím se auto vtěsnat někam v okolí nádraží a doběhnout odtud na vlak. Samozřejmě nejsem sama," doplnila Vyhnálková. Treehunter miluje stromy, do sbírky si přidal i Chudobínskou borovici Přečíst článek › Ve Žďáře se radnice snaží úbytek parkovacích míst alespoň částečně eliminovat výstavbou téměř čtyř desítek nových v těsné blízkosti nádraží. „Pětadvacet míst letos vznikne v ulici Jihlavská na autobusovém nádraží a dalších dvanáct v ulici Chelčického,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement. Ta ovšem odstavnou plochu pro asi 250 aut u Kauflandu, která byla v roce 2007 při kolaudaci prodejny řešena jako veřejná, nicméně ne smluvně, nenahradí. Závora u Lidlu Závora u prodejny Lidl se v polovině ledna objevila v třebíčské Znojemské ulici. Záleží ale na rozhodnutí zaměstnanců, kdy ji, a zda vůbec, spustí. V Lidlu v tamní Brněnské ulici toto opatření není. „Prodejna v ulici Znojemská se nachází na frekventovaném místě. Často tak docházelo ke zneužívání parkoviště k dlouhodobému parkování,“ uvedla mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá s tím, že instalací závorového systému se snaží zajistit dostatek parkovacích míst pro zákazníky. Za předpokladu, že závora bude v provozu, první půldruhé hodiny parkování je zdarma a každá další započatá hodina za stovku. Třebíčská radnice ve snaze zajistit další parkovací místa, také aktuálně vyjednává s krajem o stavbě parkovacího domu v areálu nemocnice. OBRAZEM: Až prodavači rozhodnou, začne závora u Lidlu v Třebíči brzdit řidiče Přečíst článek › Už několik let je prakticky nemožné zadarmo zaparkovat v centru Jihlavy a moc lépe na tom s neplacenými parkovacími místy nejsou ani v Havlíčkově Brodě. Brány jsou u havlíčskobrodského Kauflandu, platí se na náměstí a také u nemocnice. Volně lze zatím odstavit auto pouze u obchodů na okrajích města, jako je Lidl a Albert. Dvaapadesát veřejných parkovacích míst za devět milionů korun letos nechá vybudovat novoměstská radnice v rámci druhé fáze rekonstrukce ulice Tyršova v širším centru města. Aby se však nová stání do daného území vešla, musí být ulice o zhruba pět metrů rozšířena. „Snažili jsme se při plánování být co nejšetrnější, některé stromy ale budou muset jít pryč,“ uvedl Lubomír Kubík z odboru investic Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Dojde tak i na kácení javorů podél stávajícího chodníku, přičemž za každý pokácený strom bude vysazen nový. Žďár ročně řeší okolo deseti případů záškoláctví Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu