Do Náramče na Třebíčsku se vrátil čáp 8. března. V Lukách nad Jihlavou se objevil 15. března. A ve stejný den byl viděn i v Tasově na Žďársku. Právě Tasov je jedním z míst, kde lze hnízdění čápa bílého sledovat on-line prostřednictvím webové kamery.

Podobnou ptačí reality show nabízí všem milovníkům přírodních „seriálů“ i městys Nové Veselí. „Čáp k nám přiletěl ve středu 18. března. Vloni to bylo o pár dní později, až 21. března,“ informoval starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Webové stránky Nového Veselí přenáší do bytů zájemců střípky ze života ptačí rodinky od roku 2006. Lidé tak prožívají všechny tamní čapí radosti a starosti. „Pokaždé jsem zvědavá, kolik čapích mláďat se vylíhne. Sleduji to,“ řekla Miroslava Sedláková ze Žďáru nad Sázavou.

Čapí bitka

Ne vždy je ale čapí reality show příjemná a úsměvná. Třeba v roce 2018 se v Novém Veselí v době hnízdění objevil nad hnízdem jiný čapí pár a strhla se bitka. Při ní byla zničena celá snůška, čapí rodiče se tak nedočkali ani jednoho mláděte. „Vloni se jim podařilo vysedět tři čápata,“ poznamenal Zdeněk Křivánek.

Na Novoměstsku se bílí ptáci s červeným zobákem a dlouhýma nohama zatím neobjevili. „Ještě nevím o žádném. Ale věřím, že se i tady brzy objeví. Podle pozorování z loňska už by to nemělo dlouho trvat. Vloni už 21. března lítali dva čápi nad Herálcem. 25. března bylo na poli u Rokytna viděno pět čápů. A ve stejný den přiletěl čáp i do Nového Města na Moravě. Pak už lítal jeden za druhým,“ informoval ornitolog Jaromír Čejka.