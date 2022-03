Společně s týmem kolegů se v Makarivu ocitla pod palbou. Kulky ze samopalu létaly kolem jejich auta. Některé se zasekly v kufru. Z útoku všichni vyvázli bez zranění. „Pálili do nás ze vzdálenosti asi dvou set metrů, a to i přesto, že jsme měli auto označené cedulí press. Náš řidič začal okamžitě couvat k nejbližšímu krytu. Všichni jsme měli sklopenou hlavu dolů k sedačce, dopředu směřovala helma a vesta tak, abychom byli chráněni,“ vypráví Slámová exkluzivně Deníku Rovnost.

Líčí, že měli obrovské štěstí. Střely sice auto poškodily, nezničily však pneumatiky. Díky tomu se tým vrátil do Kyjeva v pořádku.

Šok po útoku se u fotografky dostavil, až když se dostala do bezpečí. „V moment, kdy po nás stříleli, jsme jen přemýšleli, jak se co nejrychleji dostat do nejbližšího krytu. Mnohem větší strach o život jsem měla po cestě zpět do Kyjeva s prostřeleným autem po rozbitých silnicích a prázdných vesnicích. Navíc jsme nevěděli, kam se ruská fronta posunula, a zda na nás znovu nezaútočí někde za lesem. Celou cestu jsem měla stažený žaludek,“ uvádí Brňanka.

Díky tomu, že hovoří plynně rusky, si od místních vyslechla spoustu osobních příběhů, hlavně děsivých. Mnoho lidí je už řadu dní ukrytých. „Ukrajinky nemají přehled, co se děje venku. Jejich muži jsou v teritoriální obraně. Když přijde ruská fronta, jsou ti první, kdo jim budou čelit. Jsou to pro mě více skličující pocity než střelba, kterou jsem zažila. V krytu jsem také dělala rozhovor s tamním starostou. Měl vojenskou uniformu a s kalašnikovem v ruce byl odhodlaný bránit město. Zhruba v polovině rozhovoru se rozbrečel, že už nemůže dál a odešel,“ sděluje fotografka.

Nejsilnějším zážitkem pro ni jednoznačně bylo rozdělování rodin v důsledku války. „Pro mě bylo nejtěžší na vlastní oči sledovat plačící maminky a babičky s dětmi, jak v Kyjevě nastupují do aut směřujících na západ a loučí se s muži, kteří se musí zapojit do teritoriální obrany,“ líčí Slámová.

Brňanka na Ukrajinu vyrazila ještě před zahájením ozbrojeného konfliktu. S kolegy mapovali situaci, kdy hromadění ruských vojsk u hranic gradovalo. V den vypuknutí války nastal podle Slámové na Ukrajině chaos. „V ukrajinském Žitomiru i Kyjevě byly hned od rána úplně ucpané benzínky, které vyprodaly všechna paliva. Tvořily se fronty před bankomaty, na lékárenské výrobky a byl velký nápor na potraviny. V obchodech chyběla rýže, těstoviny, pohanka i pečivo a prázdné byly i regály s alkoholem, protože platil zákaz jeho prodeje. Zažili jsme situace, kdy v bankomatu už nebyly vůbec žádné peníze,“ vyjmenovává fotografka

Mladá žena plánuje, že se na Ukrajinu ještě vrátí. „Teď si trochu odpočinu a uvidím, jak se tam bude situace vyvíjet. Případně tam pojedu někdy v dubnu,“ dodává.