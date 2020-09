Ti nejlepší se utkají na mistrovství České republiky v treibbalu, které míří do Vícenic u Náměště nad Oslavou. Milovníci psů i zvědavci by si proto měli zapsat víkend pátého a šestého září do diářů.

Velmi zjednodušeně lze říci, že cílem této disciplíny je namotivovat psa, aby přemístil míče do brány. „Je to ale velmi zjednodušené. Jde o velmi precizní, náročný druh psího sportu, který vyžaduje důsledný výcvik psa. Jako všechno sporty má i tento svá pravidla, povinné cviky a záludnosti se kterými se psovod s pejskem musí poprat během tréninku a na závodech,“ vysvětlila Věra Janatová ze Spolku Agility klubu v Třebíči.

Jde o sport, který je vhodný pro všechna plemena psů a pro psovody všech věkových kategorií. „Soutěží se vždy ve dvou velikostních kategoriích, small do 45 cm kohoutkové výšky a large nad 45 cm kohoutkové výšky. A ve čtyřech výkonnostních kategoriích, od začátečníků, přes mírně pokročilé, hodně pokročilé až po elitní třídu. Máme přihlášených 23 závodních týmů. Startuje i jeden zahraniční závodník se čtyřmi psy, přijede z Německa,“ řekla Janatová.

Diváci se mohou těšit na opravdu zajímavou podívanou. „Jde o vysokou školu výcviku a ovladatelnosti psa na dálku. Při závodech je nejdůležitější týmová spolupráce psa se svým psovodem. Pes se musí absolutně soustředit na vnímání pokynů psovoda,“ popisuje organizátorka akce.

A co vlastně diváci v praxi uvidí? „Pes musí dopravit míče do brány jako ve fotbale. Vypadá to jednoduše, ale opak je pravdou. Cviky na míčích se trénují zvlášť, ťukání do míčů také zvlášť a postupně se vše dává dohromady, tak jak to má být podle zkušebního řádu,“ objasnila Janatová.

I když jde o opravdu mladý sport, našel už své příznivce. „Ohlasy jsou velice kladné, sport se líbí, je to zajímavá podívaná a je to víceméně zábava pro psa i psovoda. Cesta k výsledku, jak jsem popisovala výše, není jednoduchá, ale za společně strávený čas s našimi čtyřnožci to stojí,“ dodala Janatová.