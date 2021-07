Zvýšený provoz v ulici bude znamenat větší nebezpečí pro děti. Vadí nám i úbytek zeleně a ztráta úžasného místa na bobování a pouštění draků pro děti z celého Žďáru, komentuje situaci okolo plánovaného parkoviště pod Zelenou horou Filip Doležal. Jeho i další obyvatele Vejmluvovy ulice, kde mají nová parkovací místa vzniknout, pobouřilo také to, že s nimi radnice tyto plány předem nekonzultovala.

Pod Zelenou horou má vzniknout nové parkoviště. | Foto: se svolením MÚ Žďár nad Sázavou

Ve Vejmluvově ulici se plánuje odstavná plocha se čtyřiadvaceti parkovacími místy. Sloužit má především návštěvníkům památky Unesco. „My jsme se to dozvěděli z městského zpravodaje, nikdo nás o tom předem neinformoval. Hodně lidí to pobouřilo,“ posteskl si další z obyvatel Vejmluvovy ulice Josef Křesťan. „Věříme, že jsou jiné, vhodnější možnosti řešení, které by lépe splňovaly potřeby návštěvníků,“ dodal Filip Doležal.