Příjem žádostí do takzvané dodatkové výzvy třetího kola kotlíkových dotací zahájil kraj podle Svatošové už prvního října. Žádosti bylo možné podávat pouze elektronicky a krátce po druhé hodině bylo už evidováno více než 500 podání. „V této výzvě je rozdělována částka přibližně 28,6 milionu korun a bude možné uspokojit nejméně 260 žádostí,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování. Poskytnutí dotace na jednotlivé žádosti bude Rada Kraje Vysočina rozhodovat nejpozději na konci ledna 2022.

Přitom už v květnu letošního roku podělila rada kraje 241 žadatelů, kteří si podali žádost do 13. listopadu 2020. Žadatele neodrazuje ani rostoucí cena plynu. O nový kotel má zájem například Eva Zadinová z Havlíčkova Brodu. „Samozřejmě ceny topení jdou nahoru pořád. Jenže musím počítat s tím, že když budu váhat, tak za tři roky budou ceny ještě vyšší a já už na nový kotel nebudu mít. Navíc člověk stárne a za pár let si třeba už sama nezatopím. Polínka neseženu, dřevo si nenaštípu. Uvidím, jestli na mě dotace vyjde, “ dodala Zadinová. Zájem o kotlíkovou dotaci má také Josef Večerka. "Žádal jsem letos 2.10. v kraji Vysočina. Musel jsem dodatečně doložit revizi starého kotle a dodat doklad o ekologické likvidaci. Co bude dál zatím netuším, zatím žádná odezva. Nový kotel, nebo spíš tepelné čerpadlo očekávám v pátek. Dotaci mi zařizuje firma, která dodává čerpadlo. Dotace by byla fajn, ale čerpadlo si dám i kdyby dotace neklapla,"prohlásil

Majitele starých kotlů totiž čekají krušné časy. „Od září 2022, dle zákona o ochraně ovzduší, nebude možné provozovat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ zdůraznila Svatošová.

Podle názoru Jiřího Stehna starosty malé obce Slavětín na Havlíčkobrodsku je takové nařízení holý nesmysl. „Někdo chce zlikvidovat venkov. Stačí si uvědomit, kde vlastně žijeme. Většina našich obyvatel důchodců je ráda, když si zatopí ve starém kotli. Na nový kotel nemají a na dotaci nedosáhnou. Dotace jsou podle mého soudu jen zdroj peněz pro určité lidi. Na pokuty se venkov vykašle. Nemluvím ani o tom, že ve starých domech je každá přestavba problém a nové kotle se tam nevejdou,“ prohlásil Stehno.

Žadatelé mohou podávat na kraj svoje žádosti o dotaci na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně 3. emisní třídu, a instalovat nové kotle na dřevo s ručním či automatickým přikládáním, plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla.

Novinkou na trhu jsou kotle na biomasu. Ty se ale na Vysočině zatím objevují jen velice vzácně. „Udělat statistiku znamená mít hodně času k prohledání objemných seznamů. Změny žádostí z tepelných čerpadel nebo plynu na kotle na dřevo nebo biomasu se nám ale nijak nerozmáhají,“ upřesnila Svatošová.

Prozatím se podle Svatošové podařilo v kraji podpořit kotlíkovou dotací 8200 žádostí. „Příjemcům, kteří své projekty uskutečnili v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace bylo v 1. a 2. kole kotlíkových dotací vyplaceno téměř 470 milionů korun,“ upřesnila Svatošová.

Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude.

Nové kotle a výše dotace



Plynový kondenzační kotel 95 tisíc korun.

Kotel na biomasu s ruční podávkou 100 tisíc.

Kotel na biomasu automatika 120 tisíc.

Tepelné čerpadlo 120 tisíc



Statistika dosavadních výzev



1. kolo (2015) - rozděleno 254,8 mil. Kč, uspokojeno 2 298 žadatelů, neuspokojeno z důvodu nedostatku financí 590 žadatelů.

2. kolo (2017) – rozděleno 230,8 mil. Kč, uspokojeno 2 466 žadatelů, neuspokojeno z důvodu nedostatku financí 62 žadatelů.

3. kolo (2019) – rozděleno 357,2 mil. Kč, uspokojeno 3 518 žadatelů, převis 0 žadatelů.