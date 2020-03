Na nenápadném místě pokrytém starou suchou trávou se ukrývá okolo dvou tisíc květů vzácných šafránů bělokvětých. „Chodíme je tam sčítat, jejich počty se od předchozích let nijak neliší. Kolísá to minimálně,“ podotkla botanička ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kamila Juřičková.

Ačkoliv má tato rostlina v názvu bělokvětý, podle odborníků mohou mít okvětní lístky tohoto druhu šafránů i barvu zcela jinou. Květ šafránu bělokvětého může být prý také žíhaný nebo fialový.

Lokalita Bezděkov se ale může pochlubit i výskytem dalších vzácných druhů rostlin a také živočichů. Roste tam například prstnatec májový nebo žluťucha orlíčkolistá. A potkat tam lze modráska bahenního, ropuchu obecnou nebo otakárka fenyklového. „Dlouho to bývala jednosečná louka. Teď zvažujeme, že jí budeme sekat dvakrát ročně. Rostlinám by to mohlo jen prospět,“ nechala se slyšet botanička.