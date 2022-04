Jsme jediní lidé v kraji, ne-li v republice, co nemohou zajet na vlastní dvorek, stěžuje si Miloslav Říha z Dolní Březinky na Havlíčkobrodsku. Spor, který vede s městem Světlá nad Sázavou o vjezd na dvůr, se vleče už jedenáct let. Manželé Říhovi jsou skálopevně přesvědčení o své pravdě a jdou si za ní bez ohledu na problémy a výdaje.

Neobyčejný příběh důchodce z Dolní Březinky začal zhruba v roce 2011. Město Světlá se rozhodlo upravit silnici kolem jeho domu. „Bývalá starostka Lenka Arnotová slíbila, že město nám zajistí vjezd do dvora v nezbytně nutném rozsahu,“ říká Říha a ukazuje dokument.

Jenže stavba nebyla podle jeho představ. „Drenážní trubka ze silnice je špatně položená. Zeď u kotelny nám plesniví. Kvůli zdi u vjezdu k nám nemůže do dvora zajet ani nákladní auto s uhlím,“ tvrdí Říha. Stavba silnice a s ní související opěrná zídka mu podle jeho slov výrazně zúžila vjezd do dvora. „Kvůli silnici si nás pozvali na úřad ve Světlé. A já řekl, že se stavbou nesouhlasím. Pak jsme odjeli na dovolenou a když jsme se vrátili, silnice byla hotová,“ stěžuje si důchodce.

Říhovi chtějí, aby kus zídky, který údajně brání ve vjezdu do dvora, zmizel. Pořídili si fotografie, jak vypadala silnice před a po přestavbě, a rozhodli se jít k soudu. Podle rozhodnutí samosoudkyně Růženy Janečkové z okresního soudu v Havlíčkově Brodě z února před pěti lety se Říhovým újma nestala. „Posuzovaná věc není případem ohrožení škodou, žalobcům nesvědčí postavení ohrožených a žalovaný není ohrožovatel,“ stojí v rozsudku.

Manželé Říhovi se ale odvolali. „Stavba účelové komunikace byla zahájena, aniž došlo k řádnému zaměření stavby. Znamená to zásah do vlastnického práva žalobců,“ napsal advokát Josef Rakovský z Oseka nad Bečvou v dokumentu, který mají manželé Říhovi doma. V současné době advokát Rakovský již praxi nevykonává. „K případu se nebudu vyjadřovat,“ sdělil Deníku stručně.

Stížnost manželů Říhových obešla několik soudních instancí. „Měli jsme jednání u okresního soudu v Havlíčkově Brodě, ale prohráli jsme. Neuspěli jsme ani u krajského soudu a také u soudu v Brně. Proti městské samosprávě jednoduše nemáte šanci,“ vysvětluje si prohry Říha. Dokonce si stěžoval i policii. To potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková. „Rodina se na policii obrátila, ale pokaždé jsme došli k názoru, že se jedná o občanskoprávní spor,“ upřesnila.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě nechal před sedmi lety zpracovat nezávislý odborný posudek. Jeho autory jsou Zdeněk Šnirch, zpracovatel a Rostislav Drochytka, vedoucí znaleckého ústavu Stavexis v Brně. „Důvodem k podmáčení nemovitosti žalobců není opěrná zeď, ale staré koryto pod lokalitou a nedostatečná izolace objektu proti vodě. Průběh opěrné zdi neomezuje dopravní obslužnost nemovitosti,“ stojí v posudku, který má Deník k dispozici.

Úřad starosty po Lence Arnotové převzal Jan Tourek, dnes krajský radní. „Stavba silnice v Dolní Březince byla podle zákona. Rodině Říhových nebyla způsobena újma. Pan Říha prohrál všechny soudy a zbytečně utratil peníze. Vím, že mou osobu za to uráží hanlivou vývěskou na plotě, ale nebudu to komentovat,“ sdělil.

Stejný názor má i současné vedení města. „Dle nezávislého znaleckého posudku, který si nechal soud vyhotovit, vyplývá, že vjezd do dvora nebyl nijak omezen. Vybudování opěrné zdi tento prostor nezúžilo,“ sdělila mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.

Stavba opěrné zdi je podle Sedlákové sice umístěna z části na pozemku manželů Říhových, je to ale zcela v souladu se smlouvou z roku 2010, která hovoří o zakládajícím právu provést stavbu. „S tím manželé Říhovi souhlasili. Navíc město stále nabízí majetkové vypořádání pozemků vzhledem k tomu, že oni zase mají postavený sklep na městském pozemku. Nejsme si tedy vědomi, že bychom se dopustili jakéhokoliv pochybení,“ podotkla Sedláková.

Co bude dál, Říhovi zatím netuší. "Nechali jsme si čas na rozmyšlenou," dodávají.