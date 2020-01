Počátkem týdne v noci z pondělí na úterý prvního nakaženého ohlásilo Německo. První podezření už ohlásila také Česká republika. Jeden pacient byl převezen do nemocnice v Uherském Hradišti. U pacientky v Praze na Bulovce se podezření nepotvrdilo.

Speciální oblek má možnost okamžitě použít personál nemocnice Havlíčkův Brod v případě že se u pacienta objeví podezření na infekční onemocnění , jako je Ebola, SARS, onemocnění koronavirem, novou variantou chřipky, a podobně.

„Personál nemocnice má k dispozici celkem 10 těchto speciálních bezpečnostních obleků pro příjem pacienta s vysoce nakažlivým onemocněním. Obleky nejsou standardním vybavením nemocnic. Obleky jsou rozmístěny tam, kde se očekává první kontakt zdravotníků s nakaženým pacientem. Čtyři obleky jsou na Emergency nemocnice, čtyři má infekční oddělení a dva jsou v ordinaci lékařské služby první pomoci pro dospělé,“ informovala Petra Černo mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod a dodala: "Aktuálně je možnost nákazy v ČR velice nízká.„Pokud má pacient akutní potíže a během posledních týdnů pobýval nebo se vrátil z oblasti postižené vysoce nakažlivou nemocí v souvislosti s koronavirem je to Čína, je žádoucí, aby telefonicky kontaktovala svého ošetřujícího lékaře nebo infekční oddělení nemocnice Havlíčkův Brod na telefonním čísle 569 472 321.“

Nemocnice Havlíčkův Brod má na infekčním oddělení a plicním oddělení možnost pacienta izolovat. „V rámci traumaplánu jsme pak v květnu 2019 společně se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) nacvičovali postup při zajištění pacienta s vysoce nakažlivou nemocí,“ doplnila Petra Černo s tím, že pokud by došlo ke skutečnému nebezpečí byl by nakažený pacient transportován do nemocnice Na Bulovce, Kliniky infekčních, parazitámích a tropických nemocí.

Stejně tak jako nemocnice v Havlíčkově Brodě tak i nemocnice Pelhřimov a další nemocnice v Kraji Vysočina mají podle Petry Černo vytvořený takzvaný pandemický plán, kde je popsáno, jak postupovat při riziku vysoce nakažlivých nemocí. „S tím jsou seznámeni všichni zaměstnanci nemocnice a navazuje na Národní pandemický plán ČR a Pandemický plán Kraje Vysočina,“ upřesnila Petra Černo.

Riziko nákazy je mizivé

Podle Moniky Zachrlové, mluvčí nemocnice v Jihlavě, obavy z nákazou koronavirem mohou lehce a zbytečně sklouznout do paniky. „Přitom možnost nákazy koronavirem je tady na Vysočině podle našich zdravotníků mizivá. Samozřejmě jsme připraveni na možné riziko. Na infekčním oddělení je zvláštní čtyřlůžkový izolační pokoj. Máme také speciální obleky,“ dodala Zachrlová.

„V tuto chvíli postupujeme podle doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace), ta zatím nevyhlásila globální stav světové nouze, ale vydala jasná doporučení pro země které jsou mimo ohniska viru, tedy i země EU,“ sdělila mluvčí nemocnice Nové Město na Moravě Tamara Pecková Homolová. Jak dodala také nemocnice Nové Město má svůj pandemický plán.

„Na urgentním příjmu nemocnice jsou připraveny balíčky ochranných pomůcek pro případný první kontakt s pacientem s podezřením na koronavirus. Pokud by se pacient v nemocnici objevil, měl by zdravotníkům oznámit, že byl v postižené oblasti, ideálně předem telefonicky, měl by použít obyčejnou roušku,“ popsala základní postup při kontaktu s nakaženým Tamara Pecková a dodala: „ Sety na provedení testu v nemocnici nemáme, vzorek bychom poslali do Prahy do národní referenční laboratoře, která je schopna okamžitě vyřešit podezřelé případy.“

Na možnou nákazu koronavirem ale už reagují pacienti v Česku tím, že nakupují ve velkém ochranné roušky. Extrémní nárůst prodeje roušek překvapil například lékárny Dr. Max. Mluvčí společnosti Michal Petrov uvedl, že firma na svém e-shopu jen přes víkend zaznamenala 70 násobný zájem o tyto roušky. Například v lékárně firmy Dr. Max v Chotěboři v Tyršově ulici má podle lékárníků o roušku zájem tak 15 až 20 lidí za den. "Byla to doslova smršť, během neděle nám pacienti vykoupili všechny roušky, co jsme měli skladem, všech 180 kusů. Mseli jsme objednat nové, přijdou během týdne," sdělil Vít Vodrážka vedoucí lékárny nemocnice Havlíčkův Brod